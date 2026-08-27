La nuova edizione della UEFA Champions League prende ufficialmente il via oggi, giovedì 27 agosto, con il sorteggio della fase campionato. L'evento si terrà nella prestigiosa cornice del Grimaldi Forum di Monaco, dove quattro squadre italiane – Inter, Napoli, Roma e Como – sono pronte a conoscere le avversarie che affronteranno nel loro percorso europeo. Per il Como, in particolare, si tratta della prima storica partecipazione alla massima competizione continentale per club, un traguardo di grande rilievo.

Il sorteggio, in programma alle ore 18:00 CET, definirà la composizione della fase campionato della Champions League 2026/27, che quest’anno vede la partecipazione di ben trentasei squadre.

Le formazioni sono state suddivise in quattro fasce, determinate dal ranking UEFA. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna fascia, per un totale di otto incontri nella fase campionato.

Tra le squadre di prima fascia figurano nomi di assoluto prestigio come Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. In seconda fascia, oltre alla Roma, sono presenti Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia e Psv. Il Napoli è inserito in terza fascia insieme a Feyenoord, Lille, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e Bodo/Glimt. Il Como, invece, parteciperà dalla quarta fascia, dove si trovano anche Slavia Praga, Stoccarda, Lens, Sabah Futbol Klubu e Lask.

Dove seguire il sorteggio della Champions League

Il sorteggio della Champions League sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e Tv8, quest'ultimo disponibile anche in chiaro per tutti gli appassionati. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, Now, Tv8.it e sul sito ufficiale della UEFA. Un'ampia copertura per permettere a tutti di seguire in tempo reale la formazione dei gironi e scoprire subito le sfide che attendono le squadre italiane nella fase campionato.

Il nuovo formato della competizione e le date chiave

A partire dalla stagione 2024/25, la Champions League adotta un nuovo formato a girone unico che coinvolge trentasei squadre. Ogni formazione disputerà otto partite contro avversari diversi, con quattro incontri in casa e quattro in trasferta.

Le prime otto classificate al termine della fase campionato accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si posizioneranno dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno negli spareggi della fase a eliminazione diretta per conquistare un posto tra le migliori sedici. Le squadre che si classificheranno dal 25° posto in giù nella fase campionato saranno eliminate dalle competizioni europee per la stagione in corso.

Il calendario completo delle partite della Champions League, con date e orari, sarà reso noto entro sabato 29 agosto. I sorteggi delle fasi campionato di Europa League e Conference League verranno effettuati venerdì 28 agosto alle ore 13:00 CET, e i rispettivi calendari saranno comunicati entro domenica 30 agosto.

Tutti i sorteggi, inclusi quelli delle altre competizioni europee, sono disponibili in diretta e gratuitamente su UEFA.com e UEFA.tv, offrendo una copertura completa agli appassionati di calcio europeo.