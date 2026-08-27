In queste ore l’attenzione dell’ambiente biancoceleste è concentrata soprattutto su Andrea Pinamonti, arrivato a Formello per le visite mediche, mentre l’operazione che ha portato Josip Šutalo in squadra viene letta come un segnale chiaro della volontà della società di alzare il livello della rosa e di intervenire con innesti di qualità. Sullo sfondo resta anche il buon momento arrivato dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Bologna, risultato che ha contribuito a rafforzare il morale dell’ambiente e a dare maggiore convinzione al gruppo in vista dei prossimi impegni.

Il mercato estivo della Lazio continua dunque a muovere scenari e aspettative, con la società impegnata a valutare con attenzione ogni opportunità per migliorare l’equilibrio della squadra. Da una parte c’è la necessità di intervenire con innesti mirati, capaci di colmare lacune specifiche e di offrire nuove soluzioni tattiche, dall’altra la voglia di dare continuità a un gruppo che ha mostrato segnali positivi nell’ultima uscita ufficiale. Le ultime ore raccontano una società attiva, vigile e impegnata a costruire un equilibrio più solido tra presente e futuro, senza trascurare la sostenibilità economica delle operazioni.

L’arrivo di Šutalo va letto in questa direzione

un rinforzo che punta a dare maggiore affidabilità alla linea difensiva e a offrire nuove soluzioni allo staff tecnico.

Il difensore croato, reduce da un’esperienza di rilievo in Champions League, è stato scelto per la sua fisicità, la capacità di lettura del gioco e la solidità nei duelli aerei. Il suo inserimento dovrebbe consentire alla Lazio di variare di più gli assetti difensivi e di gestire con maggiore serenità le fasi di pressione avversaria, un aspetto che nelle ultime stagioni ha talvolta creato difficoltà.

Allo stesso tempo, l’eventuale definizione dell’affare Pinamonti andrebbe ad aggiungere peso e alternative nel reparto offensivo, rendendo la rosa più completa e competitiva. L’attaccante, noto per la sua mobilità, la capacità di finalizzare e l’esperienza in Serie A, rappresenterebbe un’opzione preziosa per variare il gioco in attacco e per garantire maggiore profondità in un ruolo chiave. La sua eventuale integrazione nel gruppo richiederebbe un periodo di adattamento, ma le caratteristiche tecniche lasciano intravedere un impatto positivo nel medio termine .