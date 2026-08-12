L'AS Roma ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo del difensore argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'operazione, che si è conclusa con un accordo per una cifra complessiva di 17 milioni di euro, bonus inclusi, vede il calciatore legarsi al club giallorosso con un contratto quadriennale. Molina, che vestirà la maglia numero 20, rappresenta un rinforzo significativo per la squadra capitolina.

L'annuncio dell'arrivo di Molina è stato accolto con grande soddisfazione dalla società giallorossa, che vede in questo acquisto un investimento importante.

L'obiettivo primario è rafforzare il reparto difensivo con un giocatore di comprovata esperienza internazionale. Questo trasferimento si inserisce pienamente nella strategia del club di costruire una rosa sempre più competitiva in vista delle prossime stagioni, puntando su profili di alto livello.

Le caratteristiche di Molina e il suo ruolo nella Roma

Nato nel 1998, Nahuel Molina è un terzino destro apprezzato per la sua notevole capacità di spinta sulla fascia, unita a una solida prestazione difensiva. Dopo aver maturato un'importante esperienza in Spagna con l'Atletico Madrid, il calciatore argentino giunge ora in Italia con l'ambizione di affermarsi anche nel prestigioso campionato di Serie A.

La scelta di indossare la maglia numero 20 simboleggia la sua determinazione a intraprendere un nuovo e significativo percorso professionale nella capitale italiana.

Il suo approdo nella Capitale è stato accolto con entusiasmo dall'ambiente romanista, che individua in Molina un elemento capace di garantire sia qualità tecnica che affidabilità costante lungo la corsia destra. La durata del contratto quadriennale sottoscritto evidenzia la profonda fiducia che il club ha riposto nelle potenzialità e nel contributo futuro del giocatore argentino.

Dettagli dell'accordo e prospettive future

L'accordo tra l'AS Roma e l'Atletico Madrid si è concretizzato al termine di una trattativa intensa, durante la quale la società spagnola ha mostrato una chiara volontà di cedere il giocatore.

Molina ha inoltre raggiunto rapidamente un'intesa sui termini personali del suo ingaggio con la Roma, finalizzando così il trasferimento. Sebbene la cifra ufficiale sia di 17 milioni di euro, alcune fonti indicano che il pacchetto economico complessivo dell'operazione si aggiri attorno ai 18 milioni di euro, confermando l'entità dell'investimento per il club capitolino.

Con questo importante innesto, la Roma mira a rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista della nuova stagione, affidandosi a un profilo internazionale che potrà apportare esperienza, dinamismo e freschezza alla squadra. L'inserimento di Molina rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita e consolidamento del club giallorosso, proiettato verso obiettivi ambiziosi.