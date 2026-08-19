Il Napoli si prepara ad accogliere un nuovo tassello fondamentale per la sua difesa: Benoit Badiashile. Il difensore francese, proveniente dal Chelsea, è giunto a Roma nella serata di ieri e ha iniziato oggi le visite mediche presso la clinica Villa Stuart. Questi accertamenti, durati circa quattro ore, rappresentano l'ultimo passo prima della firma del contratto che lo legherà al club partenopeo, attesa per la giornata di domani, quando si concluderanno anche le restanti verifiche.

L'accordo tra la società azzurra e il club londinese prevede un prestito oneroso della durata di un anno.

Il Napoli verserà immediatamente tre milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a ventisette milioni di euro, esercitabile il prossimo anno per l'acquisizione definitiva del cartellino del difensore franco-congolese. Badiashile, venticinque anni, è destinato a rafforzare il reparto arretrato della squadra guidata da Massimiliano Allegri, andando a colmare il vuoto creatosi a seguito degli infortuni di alcuni elementi chiave della retroguardia.

Favasuli, il primo volto nuovo della stagione azzurra

Intanto, il Napoli ha già ufficializzato il suo primo acquisto per la nuova stagione: si tratta dell'esterno difensivo Costantino Favasuli. Il giocatore, proveniente dal Catanzaro, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2031.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto al neo-acquisto con il tradizionale messaggio sui social: "Benvenuto Costantino!". Favasuli è atteso come valida alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra, mentre l'arrivo di Badiashile completerà il pacchetto centrale della difesa.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è intensamente impegnato su più fronti del mercato, lavorando sia sulle uscite che sulle potenziali nuove entrate. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il capoluogo campano figurano nomi come Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Lang, Folorunsho, Cheddira, Milinkovic-Savic, Lucca e Mazzocchi. In particolare, Cheddira sembra essere molto vicino a un trasferimento al Frosinone, mentre per altri elementi sono in corso diverse trattative.

Mercato in fermento: tra uscite strategiche e nuovi obiettivi

Per quanto riguarda gli altri giocatori in uscita, ci sono contatti con il Monza per un possibile prestito di Ngonge e con il Torino per Folorunsho, anch'esso con la formula del prestito. L'Atletico Madrid ha mostrato interesse per uno scambio di portieri che vedrebbe coinvolti Milinkovic-Savic e Musso. La trattativa per la cessione di Lang, invece, è momentaneamente congelata, con Ajax o Galatasaray come possibili destinazioni. Il futuro di Mazzocchi rimane incerto, data la forte concorrenza di Di Lorenzo e Favasuli da un lato, e Spinazzola e Olivera dall'altro.

Anche la posizione di Lucca è al vaglio: la sua permanenza non è esclusa, soprattutto dopo le buone prestazioni mostrate in ritiro, ma solo in assenza di offerte vicine ai venticinque milioni di euro, considerando che il suo cartellino costò trentacinque milioni lo scorso anno.

Se Lucca dovesse partire, il Napoli potrebbe virare su Nicolas Jackson, attualmente ai margini del Chelsea, o su Gabriel Jesus dell'Arsenal, entrambi nomi che circolano con insistenza per rinforzare l'attacco azzurro.

Infine, una nota di colore dal mercato: Romelu Lukaku ha voluto salutare la piazza partenopea con un messaggio toccante sui social media. Il bomber belga, che ha iniziato la sua avventura in Turchia con il Fenerbahce, ha scritto: "Cara Napoli. Grazie per avermi fatto sentire a casa. Grazie per aver creduto in me in un momento in cui ero con la schiena contro il muro. Abbiamo fatto cose incredibili e le custodirò per sempre". Un gesto che sottolinea il forte legame tra il giocatore e la città, mentre il Napoli prosegue nella costruzione di una squadra competitiva per la prossima stagione.