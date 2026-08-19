Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale inglese, ha conquistato la sua seconda Scarpa d'Oro, il prestigioso riconoscimento per il miglior marcatore europeo della stagione 2025/2026. Questo traguardo eccezionale arriva al culmine di una stagione definita da Kane stesso come la migliore della sua carriera, durante la quale il bomber inglese ha realizzato un record di settantatré gol in sessantacinque partite ufficiali, sommando le prestazioni con il club e la nazionale. Un risultato che gli ha permesso di superare avversari di calibro mondiale come Erling Haaland e Kylian Mbappé.

La cerimonia di consegna del premio si è tenuta al Museo del Bayern Monaco, dove il trentatreenne Kane è stato insignito dall'ex attaccante dei bavaresi Luca Toni. Con questa vittoria, Kane entra nella storia del club, diventando il terzo giocatore del Bayern Monaco a raggiungere questo traguardo, dopo le leggende Gerd Müller e Robert Lewandowski.

Nel suo discorso di ringraziamento, Kane ha espresso profonda gratitudine: "Vorrei ringraziare il Bayern, tutto lo staff, gli allenatori e i miei compagni di squadra: senza di loro non sarei qui. Vincere un premio come questo richiede tanto impegno. Cerco di dare il massimo per la squadra. La scorsa stagione è stata eccezionale e ne sono molto orgoglioso.

Mi sento davvero a casa al Bayern e all'interno della squadra. Puntiamo sempre in alto e vogliamo fare lo stesso anche in questa stagione".

Il trionfo di Kane: una conferma ai vertici europei

La Scarpa d'Oro rappresenta il riconoscimento più ambito per i bomber europei, assegnato al calciatore che si distingue per il maggior numero di reti nei principali campionati del continente. Kane ha così replicato il successo già ottenuto nella stagione precedente, consolidando la sua posizione tra i migliori attaccanti a livello internazionale. Il suo rendimento straordinario è stato fondamentale per il Bayern Monaco, contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi sia in Bundesliga che nelle competizioni europee.

La stagione di Kane è stata caratterizzata da una continuità realizzativa impressionante, che lo ha visto primeggiare su rivali diretti come Haaland e Mbappé. Il suo contributo è stato altresì determinante per la Nazionale inglese, rafforzando ulteriormente la sua reputazione di goleador di livello mondiale e la sua leadership in campo.

Scarpa d'Oro: il regolamento e i punteggi

L'assegnazione della Scarpa d'Oro si basa su un sistema a punti che valuta i gol segnati nei campionati europei, applicando un coefficiente che premia le reti realizzate nei tornei più competitivi. Nella stagione 2025/2026, Harry Kane ha totalizzato settantadue punti, frutto dei trentasei gol messi a segno in Bundesliga.

Questo punteggio gli ha permesso di superare Erling Haaland, fermo a cinquantaquattro punti, e Kylian Mbappé, con cinquanta punti.

Il regolamento stabilisce che i gol segnati nei cinque principali campionati europei abbiano un valore doppio, mentre quelli realizzati in altri tornei presentano un coefficiente inferiore. La Scarpa d'Oro, istituita nella stagione 1967/68, è assegnata da European Sports Media a partire dal 1997. Con questa seconda vittoria, Kane si unisce a una ristretta lista di grandi attaccanti che hanno conquistato il trofeo almeno due volte in carriera, tra cui Gerd Müller e Robert Lewandowski, confermando il suo posto tra i marcatori più prolifici nella storia del calcio europeo.