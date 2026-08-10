Il mercato di Juventus e Milan continua a muoversi tra difesa e corsie esterne. I bianconeri avrebbero avviato i contatti con l’entourage di Evan Ndicka, centrale difensivo della Roma individuato come alternativa a John Lucumí del Bologna, mentre i rossoneri starebbero valutando Zakaria El Ouahdi del Genk per raccogliere l’eredità di Athekame.

Juventus, Ndicka alternativa a Lucumí: il Bologna deve abbassare le pretese

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dall’insider Damiano Coccia su X, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti tra la Juventus e l’entourage di Ndicka.

Il centrale della Roma, ivoriano, sarebbe finito nel radar della dirigenza bianconera soprattutto come possibile alternativa a John Lucumí, attualmente prima scelta per rinforzare il reparto arretrato. La pista che conduce al colombiano, tuttavia, rimane condizionata dalle richieste economiche del Bologna. Il club emiliano valuterebbe infatti il proprio difensore circa 25 milioni di euro, cifra considerata elevata alla Continassa. La Juventus sarebbe intenzionata a lavorare per abbassare il prezzo almeno fino a quota 20 milioni, così da rendere l’operazione maggiormente sostenibile. In caso di mancato accordo, Ndicka potrebbe quindi rappresentare una soluzione concreta, soprattutto qualora i contatti con il suo entourage dovessero trasformarsi in una vera e propria trattativa.

Milan, El Ouahdi nel mirino per la fascia destra

Parallelamente, il Milan starebbe studiando nuove soluzioni per la corsia destra. Tra i profili presi in considerazione dalla dirigenza rossonera ci sarebbe Zakaria El Ouahdi, esterno marocchino classe 2001 attualmente in forza al Genk. Il giocatore sarebbe considerato un possibile candidato alla successione di Athekame, ormai destinato a lasciare il Milan per trasferirsi al Lione con la formula del prestito secco. El Ouahdi potrebbe quindi diventare uno dei nomi sui quali concentrarsi nelle prossime settimane, anche alla luce di una valutazione che non appare fuori portata. Il Genk, infatti, chiederebbe una cifra compresa tra i 13 e i 15 milioni di euro per lasciar partire il laterale marocchino.

Una richiesta che il Milan dovrebbe valutare attentamente, con la società chiamata a individuare il profilo più adatto per completare la fascia destra senza compromettere gli equilibri economici dell’operazione.