Il calciomercato del Crotone entra nel vivo con diverse operazioni che potrebbero cambiare il volto della squadra in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo la risoluzione del contratto con Mattia Sandri, il club rossoblù è vicino a definire altre uscite importanti. Parallelamente la dirigenza lavora per rinforzare la rosa, con il ritorno di Zak Ruggiero e l'arrivo del giovane Francesco Crapisto che rappresentano le priorità.
Sandri lascia il Crotone: risoluzione consensuale del contratto
Il Football Club Crotone ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Mattia Sandri, classe 2001.
La società ha salutato il giocatore ringraziandolo per l'impegno e la professionalità dimostrati durante l'esperienza in maglia rossoblù, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. L'addio di Sandri apre una nuova fase del mercato in uscita, destinata a proseguire nei prossimi giorni con altre operazioni già ben avviate.
Di Pasquale verso il Foggia, Armini e Gallo in uscita
Il prossimo a lasciare il Crotone potrebbe essere Davide Di Pasquale. Il difensore centrale sarebbe ormai a un passo dal trasferimento al Foggia, con una trattativa che attende soltanto l'ufficialità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, anche Nicolò Armini e Andrea Gallo restano tra i giocatori destinati a partire.
La dirigenza punta così a snellire l'organico prima di completare gli innesti richiesti dal nuovo progetto tecnico.
Mercato Crotone: Ruggiero vicino al ritorno, piace Crapisto
Sul fronte degli acquisti prende quota il ritorno di Zak Ruggiero. Il centrocampista offensivo sarebbe vicino a vestire nuovamente la maglia rossoblù grazie a un accordo biennale ormai in fase avanzata. Il Crotone segue inoltre Francesco Crapisto, giovane centrocampista della Juventus, che potrebbe arrivare in Calabria con la formula del prestito. Due operazioni che confermano la volontà del club di aumentare qualità ed esperienza senza rinunciare a investire sui giovani talenti. Al momento dovrebbe rimanere a Crotone il portiere Davide Merelli: lo Spezia sembra aver deciso di abbandonare la pista.