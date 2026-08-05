Il derby della Madonnina si sposta nell'emisfero australe: Milan e Inter sono pronte a scendere in campo oggi, mercoledì 5 agosto 2026, per un'amichevole di lusso che rappresenta uno degli appuntamenti clou della loro tournée precampionato in Australia. L'attesissimo incontro, che si disputerà all'imponente Optus Stadium di Perth, assume un'importanza cruciale per entrambe le formazioni, offrendo ai rispettivi tecnici l'opportunità di testare schemi e nuovi innesti in vista dell'imminente esordio nel campionato di Serie A. Un momento di profonda commozione caratterizzerà la discesa in campo dei rossoneri, che onoreranno la memoria dello storico capitano Franco Baresi, recentemente scomparso, indossando il lutto al braccio.

Orario e dove seguire la partita in diretta

Il fischio d'inizio di questa sfida amichevole è fissato per le ore 13:00, secondo l'orario italiano. Gli appassionati di calcio avranno diverse opzioni per seguire l'evento: la partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Sky Sport e su DAZN. Per chi preferisce la visione in streaming, l'incontro sarà accessibile attraverso le piattaforme Sky Go, Now e direttamente dall'applicazione ufficiale di DAZN.

Le probabili formazioni titolari

Per il Milan, sotto la guida di mister Amorim, si prevede un assetto tattico basato sul 3-5-2: Terraciano difenderà la porta; la linea difensiva sarà composta da De Winter, Gabbia e Gila; a centrocampo agiranno Saelemaekers, Fofana, Jashari, Ricci e Bartesaghi; l'attacco sarà affidato alla coppia Camarda e Gonçalo Ramos.

L'Inter di mister Chivu risponderà con un modulo speculare, anch'essa un 3-5-2, per cercare di contrastare gli avversari: J. Martinez tra i pali; Stones, Bisseck e Carlos Augusto formeranno il terzetto difensivo; il centrocampo vedrà la presenza di Diouf, Barella, Stanković, Zieliński e Dimarco; in avanti, le punte saranno Pio Esposito e Iddrissou.

La tournée australiana: il calendario e l'obiettivo

Questo derby australiano non è l'unico impegno per l'Inter in questa trasferta oceanica. Dopo la sfida contro il Milan, i nerazzurri affronteranno un altro prestigioso avversario, la Juventus, nella partita in programma sabato 8 agosto, sempre all'Optus Stadium di Perth. Tutti i match che compongono questa tournée saranno interamente visibili in Italia sia su DAZN che su Sky, con ulteriori opzioni pay-per-view disponibili anche sulle piattaforme DAZN e OneFootball.

Il Milan vanta una maggiore familiarità con il continente, essendo questa la sua terza estate consecutiva in Australia, dopo aver disputato amichevoli contro la Roma nel 2024 e il Perth Glory nel 2025. L'intero evento si inserisce nel quadro di un torneo specificamente dedicato ai club italiani, ospitato nella vibrante capitale del Western Australia, con il chiaro obiettivo strategico di rafforzare e promuovere la presenza e l'interesse per il calcio italiano all'interno del continente australiano.