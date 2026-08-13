Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, è giunto a Milanello poco dopo le 13, atterrando in elicottero come già avvenuto in occasione del raduno della squadra. La sua visita è incentrata su un cruciale summit di mercato con i vertici del club, tra cui l’allenatore Ruben Amorim. L’incontro si svolge in un momento determinante per le strategie di mercato della società rossonera in vista della nuova stagione.

Il tecnico portoghese, reduce da una tournée estiva senza vittorie contro avversari come Celtic, Inter e Chelsea, aveva indicato questa settimana come quella delle “decisioni” per la composizione della rosa.

Finora, il Milan ha ufficializzato tre nuovi acquisti: Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara. Sul fronte delle uscite, l’unica operazione conclusa è la risoluzione del contratto con Ismael Bennacer. Tuttavia, numerosi giocatori restano sul mercato e la loro cessione potrebbe sbloccare ulteriori movimenti in entrata; tra questi figurano nomi come Tomori, Estupinan, Fofana, Gimenez, Bondo e Musah. Si prevede inoltre il trasferimento in prestito di Zachary Athekame al Lione, sotto la guida di Fonseca.

Le decisioni di mercato e il ruolo di Cardinale

Il summit di Milanello rappresenta un passaggio fondamentale per delineare le strategie in vista dell’ultima fase del calciomercato. Cardinale, pur sottolineando l’importanza del lavoro di squadra, mantiene un ruolo decisionale chiave.

Come precedentemente dichiarato, “Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato”. Il proprietario del Milan ha ribadito che il processo decisionale accoglie diversi input, in particolare dall’allenatore e dal suo team, ma la decisione ultima spetta a lui: “Lavoriamo come una squadra ma il mio potere di approvazione è unilaterale”.

Questa impostazione conferma la volontà di Cardinale di guidare personalmente le scelte strategiche del club, pur valorizzando il contributo di Amorim e degli altri dirigenti. L’incontro odierno potrebbe dunque segnare una svolta nelle trattative in corso e nelle scelte definitive riguardanti la rosa che affronterà la nuova stagione.

Ultimi test prima del campionato

Il Milan si appresta a concludere la sua fase di preparazione con l’ultima amichevole estiva, fissata per Ferragosto a Breslavia, in Polonia, contro il Manchester United. Sarà l’ultimo banco di prova prima del debutto in campionato contro il Torino, un’occasione per la squadra di mostrare i frutti delle decisioni prese e del lavoro svolto in queste settimane di intenso confronto tra proprietà, staff tecnico e dirigenza.