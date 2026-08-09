Il mercato di Juventus e Inter potrebbe intrecciarsi nuovamente attraverso un'operazione a sorpresa. Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro in uscita e particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti, potrebbe diventare una possibile pedina di scambio per arrivare a Gleison Bremer. Sul fronte Milan, invece, il futuro di Santiago Gimenez potrebbe innescare un curioso effetto domino tra Lazio e Fiorentina, con i biancocelesti orientati verso Piccoli.

Frattesi per Bremer: possibile scambio tra Juventus e Inter

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate durante la trasmissione Twitch Controcalcio dall'opinionista ed esperto di mercato Fabio Bergomi, tra Juventus e Inter resterebbero aperti i dialoghi per Davide Frattesi.

Il centrocampista romano sarebbe ormai considerato in uscita dal club nerazzurro, mentre il suo profilo continuerebbe a essere particolarmente gradito a Luciano Spalletti.

Proprio Frattesi potrebbe quindi diventare una carta da giocare per arrivare a un elemento della rosa bianconera. Contrariamente alle ipotesi circolate nelle scorse settimane, secondo Bergomi il giocatore coinvolto non sarebbe né Andrea Cambiaso né Nico Gonzalez, bensì Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano era già stato accostato all'Inter a inizio estate, prima che le trattative per Chalobah e Romero spostassero l'attenzione della dirigenza nerazzurra su altri obiettivi. Saltate entrambe le alternative, Marotta potrebbe quindi tornare alla carica per il centrale della Juventus, inserendo Frattesi nell'operazione.

Uno scenario che permetterebbe all'Inter di liberarsi di un giocatore che non rientrerebbe pienamente nelle rotazioni di Chivu e, allo stesso tempo, assicurarsi un difensore di grande affidabilità.

Milan, Gimenez può partire: la Lazio guarda Piccoli

Attenzione anche agli sviluppi in casa Milan per Santiago Gimenez. L'attaccante messicano sarebbe destinato a lasciare i rossoneri e fino a qualche giorno fa la Lazio ci avrebbe pensato seriamente. La situazione, però, potrebbe aver subito un cambio di direzione, con il club biancoceleste che avrebbe deciso di mollare la pista per concentrarsi su Roberto Piccoli della Fiorentina.

Proprio questo scenario potrebbe generare un interessante effetto domino.

Se la Lazio riuscisse infatti a convincere la Fiorentina a cedere Piccoli, il club viola potrebbe successivamente tornare alla carica proprio per Gimenez.

L'attaccante messicano diventerebbe così un possibile obiettivo della società toscana, alla ricerca di un profilo offensivo da accostare al grande titolare Kean.