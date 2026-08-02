Il rientro a Londra di Roberto De Zerbi segna un bilancio decisamente positivo per il Tottenham, reduce dalla proficua tournée in Oceania. Il tecnico italiano ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto e per l'integrazione dei nuovi innesti, in particolare Sandro Tonali e Marco Palestra, che si sono uniti alla squadra quest'anno. La vittoria ottenuta a Sydney contro il Chelsea ha visto proprio Tonali protagonista, autore del primo gol e subito in evidenza.

"Sono contento per molte cose. Prima di tutto, perché abbiamo trascorso insieme dieci giorni molto importanti e lavorato molto bene", ha dichiarato De Zerbi, sottolineando l'importanza cruciale del periodo di preparazione condiviso.

"Sono felice di lavorare con questi giocatori. Non vedo l’ora di lavorare con gli altri che rientrano dai Mondiali", ha aggiunto, proiettandosi già verso il completamento della rosa.

Tonali in evidenza e il futuro di Richarlison

Il contributo di Sandro Tonali è stato particolarmente rimarcato dal tecnico, che ha evidenziato il suo immediato impatto con il gol che ha aperto le marcature nella sfida vinta contro il Chelsea. De Zerbi ha poi affrontato il "caso" Richarlison, autore del gol decisivo nella stessa partita, il quale avrebbe manifestato il desiderio di cambiare squadra. "Come giocatore, come persona, il suo atteggiamento e il suo comportamento sono incredibili, ma alla fine dobbiamo rispettare ciò che vuole fare", ha spiegato De Zerbi, evidenziando la complessità della situazione.

"A volte dice di restare, a volte di andarsene. Dobbiamo comunque parlare, non c’è nessun problema", ha concluso, lasciando intendere la necessità di un confronto sereno.

La partita contro il Chelsea ha rappresentato un test significativo, con il Tottenham costretto a giocare il secondo tempo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Danso. Nonostante ciò, la squadra è riuscita a imporsi, dimostrando una notevole capacità di reazione. De Zerbi ha colto l'occasione per sottolineare come questa prova di carattere debba essere replicata con la stessa grinta anche in Premier League, il cui fischio d'inizio è fissato per il 22 agosto. "È importante cambiare le abitudini, perché le ultime due stagioni non sono state positive in termini di risultati.

È importante vincere la partita, i duelli, conquistare i secondi palloni e giocare bene in ogni posizione del campo", ha rimarcato il tecnico, fissando gli obiettivi per la stagione.

Bilancio della tournée in Oceania e i nuovi innesti

Durante la tournée in Oceania, il Tottenham ha affrontato anche un'amichevole contro il Sydney, un incontro terminato in parità nei tempi regolamentari e poi risolto ai rigori. In questa occasione, Sandro Tonali ha confermato le aspettative riposte su di lui dopo il suo costoso trasferimento, realizzando uno dei rigori decisivi. Anche altri nuovi acquisti, come Robertson, hanno avuto modo di mettersi in mostra, contribuendo al clima positivo e alle buone sensazioni che De Zerbi ha riportato al termine del viaggio.

La squadra ha mostrato segnali incoraggianti, con i nuovi volti che si stanno integrando efficacemente nel sistema di gioco.

Il Tottenham si prepara dunque all'inizio della stagione con un rinnovato entusiasmo e una solida fiducia. La rosa, significativamente rinforzata, e la visione di un allenatore che punta sulla coesione del gruppo e sulla determinazione dei suoi giocatori, pongono le basi per un campionato ambizioso. L'obiettivo è chiaro: tradurre la positività della preparazione in risultati concreti sul campo della Premier League.