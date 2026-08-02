Dopo il successo contro l’Avellino, la Lazio torna in campo per un’amichevole contro l’Ascoli. L’incontro, oggi domenica 2 agosto alle 20:45, si disputerà allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno. I biancocelesti di Gennaro Gattuso affrontano l'Ascoli, neopromosso in Serie B, cercando conferme dopo le prime uscite.

Un test importante per la Lazio, che mira alla crescita, e per l'Ascoli, desideroso di misurarsi con un avversario di categoria superiore. La prevendita biglietti è già attiva online e nei punti vendita Ticketone.

Probabili Formazioni

Per l'Ascoli, il tecnico Tomei dovrebbe schierare un 4-2-3-1: Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Acampora; De Pieri, Perciun, D’Uffizi; Gori.

La Lazio di Gennaro Gattuso dovrebbe rispondere con Motta; Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pellegrini; Rovella, Taylor; Fernandes, Noslin, Zaccagni; Artistico. Gattuso punta a osservare progressi nella manovra e nell'intensità.

Dove Seguire il Match e Biglietti

L'amichevole tra Ascoli e Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, disponibile in televisione e streaming tramite l'app dedicata.

I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Il settore ospiti, al prezzo unico di 14,00 €, è riservato ai residenti della Regione Lazio.

Questi i prezzi per i settori locali:

Poltroncina Nord : 35,00 € (Intero), 20,00 € (Donna, Over 65, U18);

: 35,00 € (Intero), 20,00 € (Donna, Over 65, U18); Tribuna Mazzone : 20,00 € (Intero), 14,00 € (Donna, Over 65, U18), 5,00 € (Over 80, U14);

: 20,00 € (Intero), 14,00 € (Donna, Over 65, U18), 5,00 € (Over 80, U14); Curva Nord: 14,00 € (Intero), 10,00 € (Donna, Over 65, U18), 5,00 € (Over 80, U14).

L'amichevole offre a entrambe le squadre l'occasione di testare la condizione in vista degli impegni ufficiali e ai tifosi di vedere all’opera i nuovi acquisti e le idee tattiche.