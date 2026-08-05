Un big match internazionale attende la Juventus, che scende in campo per una prestigiosa amichevole contro il Chelsea. L'incontro, parte del Summer Tour che coinvolge le due formazioni tra Asia e Oceania, si disputa a Hong Kong. Questa sfida offre a entrambe le squadre un'importante occasione per testare la condizione atletica e valutare i nuovi innesti in vista della prossima stagione. Per i bianconeri, reduci da una vittoria contro il Nizza, e per i Blues di Xabi Alonso, la partita rappresenta un significativo banco di prova.

Juventus-Chelsea: orario e probabili formazioni

Il calcio d'inizio è previsto per le 13:30 ora italiana. La Juventus, sotto la guida di Spalletti, dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1. La formazione ipotizzata vede Di Gregorio tra i pali; in difesa Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo, la coppia Locatelli-Douglas Luiz, mentre sulla trequarti agiranno Conceiçao, Miretti e Boga a supporto dell'unica punta Milik.

Anche il Chelsea, allenato da Xabi Alonso, dovrebbe adottare il medesimo schieramento 4-2-3-1. Tra i pali Sharman-Lowe; la linea difensiva sarà composta da Palestra, Fofana, Colwill e Hato. A centrocampo spazio a Essugo e Lavia, con Estevao, Palmer e Gittens a supportare l'attaccante Joao Pedro.

Dove seguire Juventus-Chelsea: TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire la sfida tra Juventus e Chelsea in diretta TV su Dazn e Sky Sport. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go, Now e tramite l'app di Dazn, assicurando una copertura completa per tutti i tifosi.

Il calendario del Chelsea nel Summer Tour

La partita di Hong Kong contro la Juventus è un appuntamento chiave nel fitto calendario del Chelsea per il suo Summer Tour. I Blues, infatti, affronteranno diverse squadre di rilievo internazionale in Asia e Oceania. Il tour prevede sfide contro Western Sydney Wanderers, i rivali londinesi del Tottenham, il Milan e il Johor Darul Ta’z.

L'incontro con la Juventus si terrà nello scenario del Kai Tak Stadium, una struttura di recente inaugurazione, e fa parte dell'Hong Kong Football Festival.

Per il Chelsea, questa tappa segna un ritorno a Hong Kong dopo l'ultima presenza nel 2011, mentre per la Juventus rappresenta un'opportunità preziosa per misurarsi con avversari di alto profilo in vista degli impegni ufficiali futuri.