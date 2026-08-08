L'Inter si è imposta sulla Juventus nel primo derby d’Italia della stagione, disputato a Perth, in Australia. I nerazzurri hanno superato i bianconeri con il risultato di 2-1 in un test estivo che ha offerto spunti interessanti in vista della nuova stagione.

La squadra di Chivu ha mostrato fin da subito un approccio propositivo, portandosi in vantaggio con Dimarco, abile a sfruttare un passaggio di Bonny. L'Inter ha poi raddoppiato con Diouf, che ha finalizzato un'azione nata da un assist di Esposito; su questa marcatura, alcune critiche sono state mosse riguardo la posizione del portiere Di Gregorio, evidenziando incertezze difensive della Juventus.

La squadra di Spalletti ha cercato di reagire e nel finale ha accorciato le distanze con Conceição, servito da un passaggio verticale di Miretti. Il tentativo di rimonta, tuttavia, non è bastato per evitare la sconfitta.

Le scelte tecniche e i nuovi innesti

Nel corso della gara, Spalletti ha concesso l'esordio ai due nuovi arrivati, Kolo Muani e Alajbegovic, inserendoli per testare condizioni e inserimento nei meccanismi della squadra. L'Inter, dal canto suo, ha mostrato buona organizzazione di gioco e notevole solidità, confermando le aspettative della vigilia e sfruttando al meglio le occasioni create in questa fase di preparazione estiva.

Il match ha rappresentato un importante banco di prova per entrambe le formazioni, in preparazione a una stagione ricca di impegni.

Il clima amichevole tra gli allenatori Chivu e Spalletti, sottolineato da un caloroso incontro prima del fischio d'inizio, ha contribuito a rendere la sfida un momento di sportività e confronto tecnico.

Prossimi appuntamenti

La Juventus tornerà in campo a Perth per affrontare il Palermo in amichevole, mentre l'Inter sfiderà il Betis al San Nicola di Bari nel giorno di Ferragosto. Questi appuntamenti rappresentano ulteriori occasioni per valutare la crescita delle squadre e l'integrazione dei nuovi acquisti.