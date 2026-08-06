Lionel Messi continua ad aggiornare il proprio palmarès di record. Con una doppietta nella vittoria casalinga dell'Inter Miami per 4-2 contro i messicani del San Luis, l'argentino è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Coppa di Lega.

Il record

Grazie ai due gol messi a segno, Messi ha raggiunto quota 14 reti in 12 partite nella competizione, superando Denis Bouanga, attaccante gabonese del Los Angeles FC, fermo a 13 gol.

Il ritorno in campo

Messi era tornato a giocare nel campionato nordamericano sabato scorso, entrando dalla panchina nel secondo tempo del pareggio per 2-2 tra l'Inter Miami e il Columbus Crew.

La scorsa settimana il 39enne aveva ripreso ad allenarsi con il club, dieci giorni dopo la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali.
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