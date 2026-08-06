L'AS Roma ha svelato la sua nuova seconda maglia per la stagione 2026/2027, un kit Away che fonde innovazione e un profondo richiamo alla storia e ai valori del club. La presentazione ufficiale ha messo in luce un design ispirato alla "Pietas" romana, virtù che incarna lealtà, devozione e dovere. Questo nuovo completo, caratterizzato da una distintiva fascia giallorossa e uno stemma storico, è stato presentato con la partecipazione di Paulo Dybala, sottolineando l'importanza di questa divisa per la squadra di Gian Piero Gasperini.

Il design della maglia si basa su uno sfondo bianco caldo, arricchito da una fascia orizzontale giallorossa che attraversa il petto.

Al centro di questa fascia, in un contrasto suggestivo, è posizionato un antico stemma societario, introdotto nel 1938 e utilizzato con alcune varianti fino alla stagione 1946/1947. Questo elemento grafico evoca le radici più autentiche del club. Sopra la fascia e sotto lo scollo, il trefoil adidas in rosso aggiunge un tocco di modernità, mentre sul retro del collo, la scritta ‘Roma Chiamò’ rende omaggio all'inno di Campo Testaccio, consolidando il legame indissolubile tra la squadra, la sua gloriosa storia e i suoi fedeli tifosi.

Un omaggio alla tradizione e alla virtù romana

Il nuovo kit Away è stato concepito per incarnare la virtù romana della 'Pietas', un concetto che trascende il semplice abbigliamento sportivo per diventare un simbolo di lealtà, devozione e dovere.

Questa scelta stilistica riflette la profonda connessione dell'AS Roma con i suoi sostenitori, le sue tradizioni radicate e la responsabilità intrinseca nell'indossare la maglia con orgoglio. Il design, quindi, non è solo estetico ma mira a trasmettere un senso di appartenenza e identità, valori cardinali nella storia giallorossa.

Progettata per le esigenze del calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D, studiati per adattarsi al corpo e migliorare vestibilità, comfort e libertà di movimento. La tecnologia all'avanguardia Climacool+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore, mantenendo i giocatori freschi e asciutti anche nelle condizioni più intense.

Le zone in mesh, strategicamente posizionate, ottimizzano il flusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita, assicurando prestazioni ottimali.

Lancio e dettagli per i tifosi

Il nuovo kit Away 2026/27 dell’AS Roma sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 6 agosto 2026. I tifosi potranno trovare il completo presso gli AS Roma Store, sul sito ufficiale store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it. Il completo include anche pantaloncini e calzettoni coordinati, entrambi nella stessa tinta ecru della maglia, completando un look che unisce eleganza e funzionalità. Sebbene la data di lancio ufficiale sia il 6 agosto, alcune anticipazioni e immagini ufficiali avevano già confermato i dettagli del design e una possibile disponibilità più ampia dall'8 agosto 2026, rafforzando l'attesa per questo kit che celebra la storia del club attraverso un design innovativo e tradizionale.