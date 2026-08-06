La Fifa ha ufficialmente posto fine alla discussione relativa al progetto di apertura ai privati, riconoscendo pubblicamente gli errori commessi nella gestione dell'iniziativa. Al termine della riunione della Federcalcio mondiale, tenutasi a Rabat, in Marocco, è stata diffusa una nota ufficiale che ha dichiarato inequivocabilmente: "la proposta è ora fuori discussione". Il presidente Gianni Infantino era presente all'incontro, durante il quale l'organizzazione ha affrontato le recenti polemiche e le discussioni interne legate a questa controversa iniziativa.

Nel comunicato stampa diramato dalla Fifa, si legge chiaramente: "Il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente". È stato inoltre esplicitamente riconosciuto che "sono stati commessi errori anche dopo che la proposta è trapelata ai media", evidenziando una gestione comunicativa imperfetta. La federazione ha voluto sottolineare la serietà della situazione, inviando una lettera separata sia al Consiglio della Fifa sia a tutte le associazioni membri. In questa missiva, sono state presentate delle scuse formali per quanto accaduto, accompagnate da un fermo impegno a garantire che simili situazioni non si ripetano in futuro, rafforzando la fiducia nelle procedure interne.

Il ritiro del progetto e i futuri impegni

Con il ritiro ufficiale della proposta, la Fifa ha voluto inviare un messaggio chiaro e inequivocabile. L'organizzazione ha enfaticamente dichiarato che "non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, al suo buon governo e al suo giusto processo". Questo rappresenta un punto di svolta nella strategia della federazione, che ha annunciato l'adozione di "tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il proprio nome e la propria reputazione". A riprova di questo impegno, è stato altresì annunciato che verrà condotta una revisione interna approfondita. Un rapporto dettagliato e trasparente sarà quindi presentato al Consiglio Fifa in occasione della prossima riunione prevista, delineando le azioni correttive e preventive.

Le ragioni della decisione e la strada da percorrere

La decisione di ritirare la proposta giunge dopo un periodo caratterizzato da una forte attenzione mediatica e da intense discussioni all'interno della federazione. Attraverso le sue comunicazioni ufficiali, la Fifa ha inteso ribadire la sua ferma volontà di mantenere elevati standard di trasparenza e di responsabilità nella gestione di tutte le proprie attività. L'attenzione si sposta ora in modo significativo sulla revisione annunciata. Questo processo interno avrà il compito cruciale di chiarire le dinamiche precise che hanno condotto alla crisi attuale e, soprattutto, di proporre soluzioni concrete e attuabili per evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro, garantendo una maggiore stabilità e credibilità all'organizzazione.