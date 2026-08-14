La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha emesso un'importante nota ufficiale, intervenendo in merito a numerose segnalazioni pervenute circa la vendita dei biglietti destinati alle prossime attesissime partite della Nazionale. Queste segnalazioni riguardano in particolare alcuni link non autorizzati, che sfruttano in maniera indebita il logo e l'intero layout grafico della Federazione, ingannando potenziali acquirenti. Un esempio specifico citato è il sito www.figc-it.com, identificato come veicolo di tali attività illecite.

Per dissipare ogni dubbio e proteggere i sostenitori, la FIGC ha ribadito con chiarezza che gli unici canali ufficiali e sicuri per l'acquisto dei biglietti sono esclusivamente il proprio portale web e le agenzie Vivaticket autorizzate.

Questa precisazione si rende necessaria per tutelare i tifosi da possibili truffe e per garantire la massima trasparenza e sicurezza in ogni fase dell'acquisto dei tagliandi, scongiurando così disguidi o acquisti da fonti non riconosciute.

Le prossime sfide della Nazionale e le modalità di acquisto

La nota della FIGC fornisce inoltre dettagli essenziali sulle future comunicazioni relative alla vendita dei tagliandi per le prossime gare di Nations League. Ulteriori informazioni verranno diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito ufficiale della Federazione e i suoi canali social, invitando i tifosi a monitorare costantemente queste piattaforme. Le partite in programma vedranno la Nazionale impegnata in sfide di alto livello: contro il Belgio a Roma, contro la Turchia a Bologna e, infine, contro la Francia a Milano.

È fondamentale sottolineare che la procedura di vendita non prevede alcun tipo di prenotazione anticipata, pertanto è cruciale affidarsi solo ai canali ufficiali al momento dell'apertura delle vendite.

Tutela dei tifosi e contrasto alla vendita non autorizzata

La tutela dei tifosi e il fermo contrasto alla vendita non autorizzata dei biglietti rappresentano temi di primaria importanza per la FIGC. La Federazione invita caldamente a diffidare da qualsiasi canale non ufficiale, sottolineando i rischi concreti associati all'utilizzo improprio del logo federale e alla creazione di siti web che imitano fraudolentemente quelli autentici. Tali pratiche possono esporre gli appassionati a pericoli di frode o all'acquisto di tagliandi non validi.

La FIGC ha assicurato che continuerà a monitorare attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti tempestivi e dettagliati sulle uniche modalità di acquisto sicuro per le partite della Nazionale, garantendo così un'esperienza serena e legittima a tutti i sostenitori.