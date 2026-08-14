Davide Frattesi è ufficialmente arrivato a Roma per intraprendere la sua nuova avventura con la Lazio. Il trasferimento del centrocampista, proveniente dall’Inter, si è concretizzato dopo la risoluzione di un intoppo di natura burocratica che ne aveva inizialmente bloccato il passaggio. Frattesi si sottoporrà ora alle visite mediche di rito, un passaggio fondamentale prima della firma del contratto che lo legherà al club biancoceleste. L'operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza l'obbligo condizionato.

All’aeroporto di Fiumicino, l’arrivo di Frattesi è stato accolto con grande entusiasmo da circa cinquanta tifosi della Lazio, che hanno manifestato il loro benvenuto con applausi, richieste di selfie e autografi. Il club ha voluto celebrare questo momento significativo, pubblicando sui propri canali social il messaggio emblematico: “L’attesa è finita, Davide è qui.”

Le dichiarazioni di Gattuso e le strategie di mercato

Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha espresso piena soddisfazione per l’approdo di Frattesi, evidenziando le specifiche qualità del centrocampista. “Frattesi può fare bene con noi, ha delle caratteristiche precise. Sicuramente ci può dare una grande mano,” ha dichiarato Gattuso.

Il mister ha poi chiarito le future mosse di mercato, specificando che l'acquisto di un nuovo attaccante sarà subordinato alla cessione di un altro elemento della rosa: “Ma prima di acquistare un attaccante dobbiamo farne uscire un altro.”

Interrogato sulla sua esperienza con la Nazionale, Frattesi ha condiviso un sentimento profondo: “Una ferita che si chiuderà nell’ultimo giorno della mia esistenza. Ma bisogna andare avanti…”. Dal canto suo, Gattuso ha ribadito l’importanza della Coppa Italia tra gli obiettivi stagionali del club, pur mantenendo un approccio cauto riguardo alle ambizioni europee: “Dobbiamo essere bravi a investire i giudizi negativi,” ha concluso, suggerendo la necessità di trasformare le critiche in motivazione.

Le dinamiche del trasferimento e le reazioni dei tifosi

Il trasferimento di Frattesi alla Lazio ha catalizzato l'attenzione anche dei tifosi dell’Inter, che sui social hanno seguito e commentato le diverse fasi della trattativa. Particolare risalto è stato dato alle difficoltà burocratiche iniziali, legate all’approvazione da parte della Lega Serie A, con alcuni che hanno attribuito i rallentamenti a questioni finanziarie del club acquirente. Altri, invece, hanno espresso sorpresa per la successiva rapidità con cui la situazione si è sbloccata. Questo passaggio rappresenta un’operazione di rilievo per entrambe le società: la Lazio mira a rafforzare il proprio centrocampo, mentre l’Inter valuta le prossime strategie di calciomercato.