Gennaro Gattuso ha presentato le sue ambizioni e i primi obiettivi stagionali nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Lazio. Il tecnico ha evidenziato la volontà di riportare entusiasmo nell’ambiente biancoceleste, fissando la Coppa Italia come traguardo principale. "È un obiettivo importante, dobbiamo crederci e lavorare per arrivare fino in fondo", ha dichiarato Gattuso, mostrando grande determinazione.

Durante l’incontro, Gattuso ha citato il Mantova come esempio di squadra capace di sorprendere. "Il Mantova ha dimostrato che con lavoro e mentalità giusta si va lontano.

Voglio la stessa fame nei miei giocatori", ha spiegato, sottolineando l’importanza di un gruppo unito e motivato. Ha inoltre evidenziato la necessità di lavorare su identità di gioco e compattezza della squadra, elementi cruciali per una stagione impegnativa.

Le prime parole di Gattuso e il clima in casa Lazio

Nella presentazione, Gattuso ha ribadito la sua filosofia calcistica fondata su intensità e sacrificio. "Non prometto nulla, ma garantisco che la squadra darà tutto. Voglio una Lazio che lotti su ogni pallone e non molli mai", ha affermato. Il tecnico ha ringraziato la società per la fiducia, esprimendo entusiasmo per la nuova avventura. L’ambiente laziale, a suo dire, necessita di ritrovare entusiasmo e compattezza, pilastri del suo lavoro quotidiano.

La scelta di affidare la panchina a Gattuso è stata evidenziata dal presidente della Lazio come segnale di rinnovamento e ambizione. Il club mira a tornare protagonista in campionato e nelle competizioni nazionali, con la Coppa Italia quale primo grande obiettivo.

Il contesto della nuova Lazio

La nomina di Gattuso segna un cambio di rotta per la Lazio, che scommette su un tecnico noto per carattere e capacità motivazionali. Arriva in un momento in cui la squadra cerca riscatto dopo una stagione altalenante. La società intende sostenere il nuovo allenatore, sia sul mercato che nella gestione del gruppo, per costruire una squadra competitiva e capace di lottare su più fronti.

L’arrivo di Gattuso è stato accolto con curiosità e aspettative da tifosi e addetti ai lavori. Il tecnico dovrà ora dimostrare di trasmettere la sua mentalità vincente a un gruppo che, nelle intenzioni del club, dovrà tornare protagonista in Italia e in Europa.