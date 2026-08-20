Il Genoa si prepara all'esordio stagionale in campionato, in programma sabato sera allo stadio Ferraris contro il Napoli. Nonostante una seduta di allenamento interrotta a causa del maltempo, una notizia positiva giunge per il tecnico Daniele De Rossi: il centrocampista svizzero Franz Ethan Meichtry è tornato a completa disposizione. L'ex giocatore del Thun, campione di Svizzera, aveva riportato una distorsione al ginocchio il primo agosto durante un'amichevole contro il Leicester. Ora, dopo il recupero, Meichtry è nuovamente tra i convocabili e De Rossi ha confermato che potrebbe essere impiegato "a gara in corso".

Per la sfida inaugurale, si registra già il tutto esaurito nel settore ospiti del Ferraris.

La situazione infermeria vede ancora ai box l’attaccante Havel, fermato da un risentimento muscolare dopo la vittoria in Coppa Italia sull’Ascoli; il suo rientro è atteso già dalla prossima settimana. Anche Traoré è in fase di recupero avanzato, con il ritorno agli allenamenti con il gruppo previsto a breve, forse già nei prossimi giorni.

Gestione degli infortunati e strategie tecniche

In una precedente conferenza stampa, Daniele De Rossi aveva chiarito la linea della società e dello staff medico riguardo ai recuperi. Il tecnico aveva espresso la volontà di non forzare i tempi per giocatori chiave come Meichtry e Traoré.

"Per Meichtry non dovrebbe mancare molto, ma è lo staff medico che lo segue ogni giorno e può valutare meglio i tempi del rientro. Con Traoré il discorso è simile: gli facciamo capire quanto sia importante, ma senza accelerare i tempi. Si allena con continuità e spinge, però non vogliamo forzare nulla e preferiamo aspettare che sia davvero pronto", aveva dichiarato De Rossi, sottolineando l'importanza di un rientro in piena forma.

Riguardo ad altri elementi della rosa, De Rossi aveva già evidenziato la buona integrazione di Havel e la prontezza di Sow e Ostigard a trovare spazio in campo. Il tecnico aveva inoltre ribadito l’importanza di affrontare ogni competizione, inclusa la Coppa Italia, con la massima serietà.

Sul fronte offensivo, aveva specificato la ricerca di un attaccante capace di attaccare la profondità, una qualità che ritiene fondamentale per il suo modulo di gioco. Anche Otoa è stato elogiato per la sua affidabilità e considerato un titolare della difesa, con l'invito a fare un passo avanti nella personalità e nella guida del reparto.

Presenza del presidente e prospettive di mercato

L'arrivo a Genova del presidente Dan Sucu aggiunge un ulteriore elemento di interesse in vista dell'esordio. Sucu sarà presente sia alla rifinitura pre-partita sia sugli spalti del Ferraris per la sfida contro il Napoli. La sua presenza sarà l'occasione per fare il punto sulle strategie di mercato del club. L’obiettivo primario è quello di rafforzare ulteriormente la rosa con l'inserimento di un attaccante e un esterno nelle ultime due settimane della sessione estiva, oltre a valutare attentamente alcune possibili uscite.

Il tecnico De Rossi, pur concentrato sul campo, aveva riconosciuto la necessità di considerare gli interessi del mercato e della società, pur non avendo ricevuto comunicazioni specifiche su eventuali cessioni come quella di Norton-Cuffy.

Il Genoa si appresta così all’inizio della nuova stagione con un mix di buone notizie dagli infortunati e un'attenta pianificazione sul fronte del mercato, con la chiara volontà di presentarsi al meglio per le sfide che attendono la squadra.