Il mercato degli attaccanti continua a intrecciare i destini di Juventus, Atletico Madrid e Fiorentina, mentre il Napoli deve fare i conti con una rosa ancora troppo affollata per poter accogliere nuovi rinforzi. I Colchoneros avrebbero chiesto informazioni per Jonathan David, la Fiorentina valuterebbe Joshua Zirkzee come possibile sostituto di Moise Kean e Manna avrebbe spiegato a Dani Ceballos perché, almeno per ora, il suo arrivo a Napoli non potrebbe concretizzarsi.

Juventus, l’Atletico chiede informazioni per David

Jonathan David continua a essere uno dei principali giocatori in uscita dalla Juventus e nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo possibile scenario.

L’Atletico Madrid avrebbe infatti effettuato un sondaggio con la società bianconera per capire la fattibilità dell’operazione. Non si sarebbe ancora parlato di un’offerta vera e propria, ma soltanto di un primo contatto esplorativo per conoscere condizioni e valutazione del centravanti canadese.

L’interesse dei Colchoneros nasce anche dalla situazione di Julian Alvarez: l’argentino, infatti, è a tutti gli effetti un separato in casa, dopo aver manifestato pubblicamente il proprio desiderio di trasferirsi nel Barcellona. Diego Simeone avrebbe quindi iniziato a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato in caso di una sua partenza e David rappresenterebbe una soluzione interessante per caratteristiche, ma soprattutto per la possibilità di diventare un centravanti di riferimento in un attacco che potrebbe perdere il proprio numero nove.

Fiorentina, Kean ai ferri corti: Paratici pensa a Zirkzee - Napoli, contatti Manna-Ceballos

Tensione sempre più alta invece a Firenze, dove la situazione Moise Kean sarebbe ormai arrivata a un punto di rottura. Il centravanti si sarebbe presentato in ritardo agli allenamenti e avrebbe rifiutato di unirsi alla squadra con l’obiettivo di forzare il trasferimento al Como. Una situazione che starebbe spingendo il direttore sportivo Fabio Paratici ad accelerare la ricerca del sostituto. Tra i nomi valutati ci sarebbe Joshua Zirkzee, considerato in uscita dal Manchester United e già seguito anche da Juventus e Napoli. La Fiorentina avrebbe effettuato un primo sondaggio per capire se esistano margini per un’operazione in prestito, formula che potrebbe rendere più sostenibile l’affare.

Sul fronte Napoli, invece, secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano durante la trasmissione Twitch Controcalcio, Giovanni Manna avrebbe avuto un colloquio con Dani Ceballos. Il dirigente avrebbe manifestato allo spagnolo la volontà di portarlo in azzurro, ma allo stesso tempo gli avrebbe spiegato come l’operazione sia al momento bloccata dalle liste. Il Napoli avrebbe infatti ancora diversi giocatori da cedere e senza liberare spazio non sarebbe possibile inserire un nuovo elemento.