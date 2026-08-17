John Elkann, presidente di Exor, ha fatto il suo ingresso all'Allianz Stadium per la tradizionale festa in famiglia della Juventus. L'evento, che ha visto confrontarsi la prima squadra, guidata dall'allenatore Luciani Spalletti, e la formazione Next Gen, sotto la guida di Brambilla, ha catalizzato l'attenzione e l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, accorsi numerosi per celebrare il club.

Durante la manifestazione, la presenza di Elkann è stata accolta con grande calore. Il presidente è stato letteralmente travolto dall'affetto dei sostenitori presenti in tribuna, un'accoglienza che ha sottolineato il forte legame tra la proprietà e la base della tifoseria.

Al termine del suo passaggio nel tunnel degli spogliatoi, Elkann si è generosamente concesso per firmare autografi, dedicando tempo ai tanti che lo attendevano con impazienza. Il clima festoso e di grande partecipazione ha caratterizzato l'intera giornata, evidenziando la vicinanza e il senso di appartenenza che uniscono la società, i suoi dirigenti e l'intera comunità bianconera.

Incontro con la Dirigenza Bianconera

A bordocampo, in un momento di pausa dalle celebrazioni, John Elkann ha avuto modo di intrattenersi in un dialogo costruttivo con l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali. Il confronto tra i due massimi rappresentanti della società si è svolto in un clima disteso e collaborativo, a margine della sfida amichevole che ha animato le due anime sportive del club, la prima squadra e la Next Gen.

Questo incontro ha rafforzato l'immagine di una dirigenza unita e proiettata verso gli obiettivi futuri della società.

L'iniziativa della festa in famiglia si conferma un appuntamento di significativo valore per la Juventus, offrendo ai tifosi un'opportunità unica di vivere da vicino la squadra e i suoi protagonisti, dai giocatori ai vertici societari. La presenza di Elkann ha conferito un ulteriore e importante valore all'evento, consolidando il senso di appartenenza e la percezione di una profonda vicinanza tra la proprietà del club e il suo vasto pubblico di sostenitori.

Coesione e Proiezione Futura del Club

Attraverso eventi di questa portata, come la festa all'Allianz Stadium, la Juventus rinnova costantemente il proprio impegno nel mantenere saldo il rapporto con i suoi sostenitori e nel promuovere attivamente la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti della Next Gen.

La partecipazione attiva dei vertici societari, esemplificata dalla presenza di John Elkann e dal suo dialogo con la dirigenza, testimonia in modo inequivocabile la volontà del club di costruire un ambiente coeso, solido e fortemente orientato al futuro, puntando sia sui successi della prima squadra sia sulla valorizzazione del vivaio.

Questi momenti di incontro diretto e di condivisione tra la squadra, i dirigenti e i tifosi rappresentano un elemento strategico e centrale nella visione del club. La Juventus mira a consolidare la propria identità, rafforzando i valori condivisi che animano l'intera comunità juventina e che sono fondamentali per affrontare le sfide sportive e societarie con una base solida e unita.