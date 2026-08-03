Il mercato europeo continua a intrecciare i destini dei principali club italiani con quelli delle grandi società straniere. La Juventus potrebbe presto ricevere un interesse concreto dalla Francia per Jonathan David, mentre il Milan starebbe valutando un profilo di primo piano per sostituire Rafael Leao in caso di cessione. Nel frattempo anche il Bologna guarda alla Bundesliga, dove un nome di grande esperienza come Marcel Sabitzer potrebbe trasformarsi in un'occasione da cogliere nelle prossime settimane.

Il Marsiglia monitora Jonathan David: la Juventus non chiuderebbe alla cessione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Francia, il Marsiglia avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per raccogliere informazioni su Jonathan David. Il centravanti canadese rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito al club transalpino, che starebbe valutando la possibilità di riportarlo in Ligue 1, campionato nel quale ha vissuto le stagioni migliori della propria carriera con la maglia del Lille, imponendosi come uno degli attaccanti più prolifici del torneo.

Al momento non sarebbero presenti offerte ufficiali né trattative avanzate, ma il dossier del classe 2000 sarebbe già sul tavolo della dirigenza marsigliese.

Dal canto suo, la Juventus non sembrerebbe intenzionata a porre particolari ostacoli a un'eventuale cessione, soprattutto qualora dovesse arrivare una proposta ritenuta congrua. Un'uscita di David consentirebbe infatti ai bianconeri di alleggerire il monte ingaggi e di ottenere nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato, in una sessione che vede Giovanni Carnevali e Frederic Massara ancora alla ricerca di ulteriori rinforzi.

Milan, Pedro Neto per il dopo Leao. Il Bologna valuta il colpo Sabitzer

Sul fronte rossonero continua la ricerca di un esterno offensivo che possa raccogliere l'eventuale eredità di Rafael Leao. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, il Milan avrebbe inserito nella propria lista Pedro Neto, attaccante portoghese del Chelsea valutato intorno ai 60 milioni di euro.

Il classe 2000, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, è assistito da Jorge Mendes, agente che in questa finestra di mercato ha avuto un ruolo di primo piano nelle operazioni del club rossonero e che avrebbe già contribuito all'approdo di Gonçalo Ramos in Lombardia. Un rapporto che potrebbe facilitare eventuali contatti, anche se la valutazione fissata dal Chelsea resta particolarmente elevata.

Sempre secondo Konur, anche il Bologna starebbe lavorando a un'operazione ambiziosa. I rossoblù avrebbero infatti messo nel mirino Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco in uscita dal Borussia Dortmund. Il club tedesco non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2027, aprendo così alla possibilità di una cessione.

Per Vincenzo Italiano si tratterebbe di un innesto di grande esperienza internazionale, capace di garantire qualità, leadership e personalità a un centrocampo che punta a confermarsi competitivo anche nella prossima stagione.