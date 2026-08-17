Il Manchester City si prepara a un significativo colpo di mercato, cercando di rafforzare la propria rosa dopo la recente sconfitta per tre a zero contro l'Arsenal nel Community Shield. Il club inglese è infatti impegnato in trattative avanzate con il Lille per l'acquisizione del talento marocchino Ayyoub Bouaddi, un centrocampista di soli 18 anni che si è particolarmente distinto durante l'ultimo Campionato del Mondo.

La società di Manchester, determinata a chiudere l'operazione in tempi brevi, sarebbe pronta a finalizzare il trasferimento di Bouaddi già questa settimana.

La valutazione del giovane giocatore si aggira intorno ai 100 milioni di euro, una cifra che sottolinea l'importanza dell'investimento e le grandi aspettative riposte nel calciatore.

Bouaddi, che vanta già presenze con la nazionale marocchina, ha catturato l'attenzione degli osservatori internazionali grazie alle sue prestazioni di alto livello, affermandosi come uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo. Il suo eventuale arrivo al City è visto come una mossa cruciale per colmare il vuoto che si verrebbe a creare a centrocampo con la partenza di Rodri, il quale, secondo le indiscrezioni emerse dalle trattative in corso, sarebbe in procinto di trasferirsi al Barcellona.

Un investimento chiave per il centrocampo del City

L'acquisto di Ayyoub Bouaddi rappresenta un investimento strategico di notevole portata per il Manchester City. La dirigenza del club mira a consolidare il proprio centrocampo in un momento delicato, specialmente in vista dell'imminente addio di uno dei suoi pilastri. La fase delle trattative con il Lille è descritta come estremamente avanzata, e la volontà del club inglese è quella di concludere l'affare rapidamente per prevenire l'inserimento di altre squadre europee interessate al giovane talento.

La cifra richiesta per Bouaddi, vicina ai 100 milioni di euro (o circa 85 milioni di sterline, come discusso in alcuni contesti), è un chiaro segnale della fiducia riposta nelle sue qualità tecniche e nel suo elevato potenziale di crescita.

Il City, reduce da una sconfitta che ha lasciato il segno, intende così rilanciare le proprie ambizioni stagionali con un innesto che promette sia prospettiva futura che qualità immediata.

Il dibattito sul valore di mercato e le reazioni dei tifosi

La notizia delle trattative avanzate per Ayyoub Bouaddi ha generato un ampio dibattito sui forum internazionali e tra i tifosi del Manchester City. Molti si interrogano sull'opportunità di investire una somma così considerevole per un giocatore ancora molto giovane e all'inizio della sua carriera professionale. Il valore di mercato, stimato in circa 85 milioni di sterline, è stato oggetto di confronti con altri importanti trasferimenti recenti nel panorama calcistico.

Le reazioni dei sostenitori sono apparse variegate: alcuni vedono in Bouaddi il potenziale per diventare un futuro punto di riferimento nel centrocampo dei Citizens, riconoscendone le indubbie qualità. Altri, invece, esprimono una certa perplessità riguardo all'entità dell'investimento. Nonostante le diverse opinioni, la fiducia nella strategia della dirigenza del club rimane generalmente alta, con l'obiettivo primario di mantenere il Manchester City ai vertici del calcio europeo e mondiale.