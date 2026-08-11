La Juventus torna protagonista in campo oggi, martedì 11 agosto, per un'importante amichevole internazionale che la vedrà affrontare il Palermo. L'incontro si terrà all'HBF Park di Perth, in Australia, e rappresenta l'ultimo appuntamento della tournée australiana per la squadra guidata da Spalletti. Reduci da una combattuta sconfitta per due a uno contro l'Inter, i bianconeri affrontano questo sesto e cruciale test pre-stagionale con l'obiettivo di affinare la preparazione in vista degli impegni ufficiali. Nei precedenti cinque match disputati, la Vecchia Signora ha registrato un pareggio contro il Basilea, ottenuto vittorie contro Standard Liegi, Nizza e Chelsea, e subito la già citata sconfitta contro i nerazzurri.

Questa serie di incontri ha permesso alla formazione di testare schemi e condizione fisica in un contesto internazionale.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12 italiane, un orario che consentirà a numerosi appassionati in Italia di seguire l'evento in diretta. Le probabili formazioni vedono la Juventus schierarsi con un modulo 4-2-3-1: Perin tra i pali; la difesa sarà composta da Celik, Kelly, Koopmeiners e Cambiaso; a centrocampo agiranno Locatelli e Douglas Luiz; sulla trequarti offensiva si posizioneranno Conceicao, McKennie e Yildiz a supporto dell'unica punta David. La panchina sarà guidata dall'allenatore Spalletti. Il Palermo, sotto la guida tecnica di Inzaghi, dovrebbe rispondere con un assetto speculare, il 4-2-3-1: Joronen in porta; la linea difensiva sarà formata da Cassandro, Bani, Magnani e Augello; a centrocampo Estevez e Ranocchia; Strefezza, Hernani e Johnsen agiranno dietro l'attaccante Pohjanpalo.

Entrambe le squadre cercheranno di mettere in pratica gli schemi provati in allenamento e testare la condizione fisica dei propri atleti in vista della nuova stagione.

Dove seguire Juventus-Palermo in diretta

L'attesa amichevole tra Juventus e Palermo sarà ampiamente coperta dai principali canali di trasmissione sportiva, garantendo una vasta accessibilità per tutti i tifosi. Gli appassionati avranno infatti diverse opzioni per seguire il match in diretta: l'incontro sarà disponibile sulle piattaforme Dazn, Sky, Sky Go e Now Tv. Per chi preferisce la visione in chiaro, la partita sarà trasmessa anche su TV8. Questa vasta copertura assicura che nessun tifoso debba perdere l'occasione di assistere a questa sfida tra due importanti e storiche realtà del calcio italiano, sia attraverso lo streaming digitale che tramite la televisione tradizionale, vivendo ogni momento dell'incontro.

Informazioni sull'evento a Perth

L'incontro tra Juventus e Palermo si svolgerà presso l'HBF Park di Perth, configurandosi come un'occasione speciale e significativa per gli amanti del calcio in Australia. L'apertura dei cancelli dello stadio è programmata per le ore 16:30 locali, mentre il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18:00 locali. Questo evento si inserisce in una più ampia settimana dedicata al calcio italiano in Australia, offrendo ai tifosi un'esperienza coinvolgente e la possibilità di vivere da vicino l'atmosfera del grande calcio internazionale. Sono inoltre disponibili pacchetti di ospitalità premium per coloro che desiderano elevare la propria esperienza di visione del match, godendo di servizi esclusivi e di un comfort superiore.

È importante notare che tutti i biglietti precedentemente acquistati per l'evento che era stato inizialmente programmato all'Optus Stadium rimangono validi per l'accesso all'HBF Park. L'organizzazione invita i sostenitori a consultare il sito ufficiale dedicato all'evento per ricevere eventuali aggiornamenti sugli orari e sulle precise modalità di accesso, garantendo così una partecipazione informata e senza intoppi per tutti gli spettatori.