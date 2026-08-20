Il mercato continua a proporre occasioni last minute e possibili ritorni di fiamma, ma non tutte le trattative sembrano destinate a decollare. Il West Ham avrebbe preso atto della volontà di Jean-Clair Todibo di cambiare aria dopo la sorprendente retrocessione dalla Premier League e avrebbe sondato Juventus e Inter, entrambe interessate al francese in passato. In casa Tottenham, invece, Roberto De Zerbi avrebbe individuato in Stanislav Lobotka il rinforzo ideale per il centrocampo.

Todibo vuole lasciare il West Ham: sondaggi per Juventus e Inter

La retrocessione del West Ham avrebbe cambiato i piani di Jean-Clair Todibo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore francese avrebbe infatti espresso il desiderio di lasciare il club inglese, costretto a ripartire dalla Championship dopo una stagione sorprendentemente negativa. Una situazione che avrebbe spinto il Marsiglia a interessarsi al giocatore, anche se le limitate disponibilità economiche della società transalpina renderebbero complicata un'operazione di questo tipo. Per questo motivo il West Ham avrebbe deciso di sondare nuovamente alcune delle società che in passato avevano seguito con attenzione il centrale. Tra queste ci sarebbero Juventus e Inter, con i due club italiani che avrebbero ricevuto delle chiamate esplorative dalla società inglese.

I contatti, tuttavia, sarebbero durati poco. Entrambe le squadre avrebbero infatti recentemente sistemato il reparto arretrato con due nuovi innesti, Lucumí per i bianconeri e Stone per i nerazzurri, riducendo sensibilmente la necessità di intervenire ancora in difesa.

Tottenham, De Zerbi vuole Lobotka ma il Napoli chiude

Potrebbe invece non andare a segno un altro possibile colpo dalla Serie A alla Premier League. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, Roberto De Zerbi avrebbe indicato Stanislav Lobotka come uno dei profili ideali per rinforzare il centrocampo del Tottenham. Il tecnico degli Spurs conoscerebbe bene le qualità del regista slovacco e avrebbe individuato nella sua capacità di gestire il pallone e dettare i tempi della manovra una caratteristica particolarmente utile per il proprio progetto.

I contatti tra le parti ci sarebbero già stati, ma la risposta del giocatore avrebbe complicato immediatamente lo scenario. Lobotka avrebbe infatti manifestato la volontà di rimanere a Napoli e proseguire la propria esperienza alla corte di Massimiliano Allegri. Una presa di posizione che, almeno per il momento, sembra allontanare concretamente l'ipotesi di un trasferimento a Londra e costringe il Tottenham a guardare altrove per trovare il rinforzo richiesto da De Zerbi.