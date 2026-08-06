La Roma ha ufficialmente svelato la sua nuova seconda maglia per la prossima stagione, destinata alle gare in trasferta. La divisa si distingue per un design prevalentemente bianco, arricchito da una distintiva striscia orizzontale giallorossa che attraversa il petto. Questo elemento richiama i colori storici del club e ne celebra la tradizione.

Il concept mira a fondere semplicità ed eleganza, mantenendo un forte legame con l’identità visiva della squadra. La banda giallorossa, posizionata in modo prominente, omaggia i simboli che hanno scandito la storia della Roma.

Sebbene il bianco sia una scelta già adottata per le divise da trasferta, l’introduzione di questa banda colorata conferisce un tocco di unicità.

Dettagli e Simboli della Nuova Divisa

Oltre alla striscia giallorossa, la maglia presenta dettagli minuziosi che rafforzano l’appartenenza al club. Il logo della Roma è ben visibile sul petto; colletto e maniche mostrano rifiniture che riprendono i colori sociali. La combinazione di bianco e giallorosso è pensata per infondere appartenenza e orgoglio nei tifosi, consolidando il legame tra squadra e città.

La presentazione della nuova divisa è stata accolta con interesse e apprezzamento dai sostenitori, che hanno elogiato il design pulito ma significativo.

La società ha sottolineato come questa maglia sia stata concepita per rappresentare al meglio la storia e i valori della Roma, anche lontano dallo Stadio Olimpico.

La Tradizione delle Maglie da Trasferta

Nel corso degli anni, la Roma ha spesso optato per il bianco come colore predominante per le sue maglie da trasferta, integrandolo con dettagli giallorossi per mantenere un forte richiamo all’identità societaria. Questa nuova divisa si inserisce in tale tradizione, ma si differenzia per la presenza marcata della striscia orizzontale, un elemento non sempre incluso nelle configurazioni precedenti. Il design della stagione imminente è focalizzato sulla valorizzazione della storia e dei simboli del club, proponendo ai tifosi una maglia riconoscibile e fedele alla sua eredità.