Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio della Liga. Tra i nomi considerati dalla dirigenza blaugrana figura Lautaro Martinez, attuale capitano dell’Inter. L’interesse del club catalano nasce dall’addio di Robert Lewandowski a parametro zero e dal possibile trasferimento di Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Ciò rischia di lasciare la squadra senza un centravanti a meno di due settimane dall’avvio della Liga, creando urgenza.

Sebbene la priorità del Barcellona sia Julian Álvarez, la pista Lautaro Martinez è comunque esplorata.

Il profilo dell’attaccante argentino è ideale per il gioco di Flick. La trattativa si presenta però molto complicata. Lautaro Martinez ha più volte ribadito di trovarsi bene a Milano e di voler restare in nerazzurro. L’Inter, inoltre, è poco propensa a cedere il proprio capitano a ridosso della stagione, se non per un’offerta economica eccezionale.

Le mosse del Barcellona e la posizione dell’Inter

Un ulteriore ostacolo alla trattativa è rappresentato dal contratto di Lautaro Martinez, in scadenza nel 2029. Ciò rende complessa una negoziazione senza una proposta di grande impatto economico. Nonostante ciò, il direttore sportivo del club catalano, Deco, ha già mosso i primi passi concreti, incontrando l’agente del giocatore, Alejandro Camano.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se ci saranno sviluppi oppure se l’Inter riuscirà a trattenere il proprio capitano.

Scenario di mercato e le strategie dei club

Il mercato estivo si conferma particolarmente movimentato per le grandi squadre europee, impegnate a rafforzare i propri organici in vista della nuova stagione. In questo contesto, la posizione dell’Inter appare solida grazie al lungo contratto di Lautaro Martinez. Il Barcellona, d’altro canto, si trova costretto a valutare diverse alternative per non farsi trovare impreparato all’inizio della Liga. La situazione resta in evoluzione, con la dirigenza catalana che monitora il mercato per completare il reparto offensivo.