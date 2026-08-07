Luca Zidane, il portiere franco-algerino e figlio del nuovo commissario tecnico della nazionale francese, ha formalmente concluso la sua esperienza con il Granada per intraprendere una nuova avventura professionale con il Leganés, squadra che milita nella competitiva Segunda División spagnola. L'ufficialità di questo trasferimento è giunta attraverso comunicati congiunti di entrambe le società calcistiche, le quali hanno confermato la risoluzione consensuale del precedente legame contrattuale con il Granada e la successiva sottoscrizione di un accordo annuale con il Leganés, che prevede anche un'opzione per il prolungamento per una seconda stagione sportiva.

I dettagli del trasferimento

Il calciatore, che ha compiuto ventotto anni, ha sottoscritto con il Leganés un contratto della durata di un anno, con la possibilità concreta di estendere il rapporto per una seconda stagione sportiva, a testimonianza della fiducia riposta nelle sue capacità. Il Granada, da parte sua, ha ufficialmente reso noto di aver raggiunto un'intesa con il proprio portiere per la risoluzione anticipata e consensuale del legame contrattuale. Questa decisione fa seguito alle quarantacinque presenze totalizzate da Zidane in due stagioni con la maglia della squadra andalusa, un periodo durante il quale il portiere è stato un elemento chiave in diverse occasioni.

Il percorso professionale di Luca Zidane

Luca Zidane prosegue così il suo percorso professionale nella seconda divisione del calcio spagnolo, una categoria che lo ha già visto protagonista in diverse e significative esperienze. Prima del suo approdo al Granada, il portiere aveva vestito le maglie del Racing Santander nel 2019, del Rayo Vallecano tra il 2020 e il 2022, periodo in cui ha contribuito in modo determinante alla promozione del club in Liga, e dell'Eibar nelle stagioni comprese tra il 2022 e il 2024. Con il Granada, come precedentemente menzionato, ha collezionato un totale di quarantacinque presenze distribuite su due campionati, consolidando la sua esperienza tra i pali.

Contesto e prospettive al Leganés

Il Leganés aveva identificato nel rafforzamento del reparto portieri una delle sue priorità assolute per la corrente sessione di mercato estiva. L'arrivo di Zidane completa ora le venticinque posizioni disponibili nella rosa della prima squadra, un innesto che è destinato a intensificare la competizione interna per il ruolo di portiere titolare. L'operazione di mercato è stata definita come un affare a basso costo, prevedendo inoltre l'inserimento di specifiche variabili legate al rendimento e alle prestazioni che il giocatore saprà esprimere sul campo.

Il portiere giunge al Leganés dopo una stagione particolarmente impegnativa e ricca di sfide con il Granada, durante la quale ha disputato ventisette partite da titolare, subendo complessivamente trentatré gol.

Le sue performance in campo sono state caratterizzate da momenti alterni, con luci e ombre, ma è ampiamente apprezzato per la sua intrinseca sicurezza e l'abilità dimostrata nella gestione del pallone con i piedi, una qualità fondamentale che gli permette di avviare efficacemente l'azione di gioco direttamente dalla difesa, contribuendo alla costruzione della manovra.