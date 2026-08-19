L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool, portando a termine una trattativa complessa che si è protratta per diverse settimane, caratterizzata da continui rilanci tra le parti. Il club nerazzurro è riuscito a individuare la formula definitiva per convincere i Reds a cedere il centrocampista, il cui contratto era in scadenza. L'accordo economico prevede un esborso di 32 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus legati a obiettivi specifici. Jones approda a Milano con l'importante compito di sostituire Davide Frattesi, che ha recentemente lasciato la squadra per trasferirsi alla Lazio, e sarà immediatamente a disposizione dell'allenatore Chivu per la prossima stagione calcistica.

Con l'arrivo di Jones, l'Inter consolida ulteriormente la propria strategia di rafforzamento incentrata su giocatori britannici. Questo innesto segue infatti quelli di John Stones, che ha già mostrato le sue qualità nel debutto amichevole contro il Real Betis, e di Djed Spence, atteso all'esordio in campionato contro il Monza. Curtis Jones rappresenta il terzo calciatore inglese acquisito dal club in questa intensa sessione di mercato estivo. Un dato di notevole rilievo, specialmente se si considera che nella sua lunga storia ultracentenaria, l'Inter aveva precedentemente annoverato nella propria rosa solo tre calciatori inglesi: il prolifico Gerry Hitchens negli anni Sessanta, il carismatico Paul Ince negli anni Novanta e l'esperto Ashley Young in tempi più recenti.

La strategia di mercato internazionale dell'Inter

L'acquisizione di Curtis Jones si inserisce pienamente in una più ampia strategia di mercato che mira a potenziare la rosa nerazzurra con profili di caratura internazionale e comprovata esperienza. Il centrocampista inglese, formatosi e cresciuto nel prestigioso vivaio del Liverpool, porta con sé un bagaglio di qualità tecniche elevate e un notevole dinamismo, caratteristiche che si preannunciano fondamentali per il nuovo assetto tattico che l'Inter intende adottare. La decisione di puntare con decisione su giocatori provenienti dalla Premier League sottolinea la chiara volontà della società di innalzare il livello competitivo complessivo della squadra, affidandosi a calciatori che sono abituati a confrontarsi regolarmente con i massimi palcoscenici del calcio europeo e internazionale.

I calciatori inglesi nella storia nerazzurra

La presenza di calciatori inglesi nella storia dell'Inter è stata, fino a questa estate, piuttosto limitata e quasi episodica. Prima degli attuali acquisti, solo tre atleti britannici avevano avuto l'onore di indossare la gloriosa maglia nerazzurra: Gerry Hitchens, che lasciò il segno negli anni Sessanta; Paul Ince, figura iconica degli anni Novanta; e Ashley Young, che ha contribuito ai successi più recenti del club. L'arrivo contemporaneo di Curtis Jones, insieme a quelli di John Stones e Djed Spence, segna indubbiamente una svolta significativa nella politica di reclutamento del club meneghino, che ora sembra orientarsi con maggiore determinazione verso i talenti emergenti e affermati del calcio inglese.

Questa nuova direzione strategica potrebbe rappresentare un notevole valore aggiunto, sia in termini di esperienza internazionale che per favorire una crescita complessiva e una maggiore coesione all'interno del gruppo squadra.