La Fiorentina ha ufficialmente raggiunto un accordo per l'acquisizione di Franco Mastantuono, giovane e promettente talento argentino proveniente dal Real Madrid. Il giocatore si unirà al club viola con la formula del prestito secco per la prossima stagione, un'operazione che vede il club spagnolo contribuire significativamente, coprendo metà dell'ingaggio complessivo di 3,5 milioni di euro.

La decisione di Mastantuono di vestire la maglia della Fiorentina è maturata dopo colloqui diretti con il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, e l'allenatore Fabio Grosso.

Il giovane ha espresso la sua preferenza per la squadra gigliata, scegliendola rispetto ad altre formazioni, sia italiane che estere, che pure partecipano alle competizioni europee. A Firenze, Mastantuono cercherà la continuità di gioco e le opportunità necessarie per la sua crescita professionale, puntando a mettere in mostra il suo indubbio talento.

L'arrivo del calciatore è imminente: nelle prossime ore è atteso a Firenze per sottoporsi alle visite mediche di rito e per apporre la firma sul contratto. Solo dopo questi passaggi formali l'acquisto verrà ufficializzato, segnando l'ottavo innesto estivo per la Fiorentina in questa sessione di calciomercato.

La formula del prestito di Mastantuono: nessun diritto di riscatto

Il trasferimento di Franco Mastantuono si concretizza attraverso un prestito secco, una formula che esclude categoricamente qualsiasi opzione di acquisto da parte della Fiorentina. Questa condizione è stata fortemente voluta dal Real Madrid, che intende mantenere il pieno controllo sul cartellino del giocatore. Il club spagnolo ripone grande fiducia nel potenziale di sviluppo del giovane argentino e prevede il suo ritorno alla base al termine della stagione.

Questa strategia non è nuova per il Real Madrid, che l'ha già adottata in passato con altri giovani talenti, come nel caso di Endrick, per monitorarne la crescita e garantirne un percorso controllato.

La Fiorentina, pur avendo manifestato un chiaro interesse per il giocatore, ha dovuto accettare questa specifica condizione imposta dal club madrileno per poter finalizzare l'operazione e assicurarsi le prestazioni di Mastantuono per la prossima annata sportiva.

Presentazione di Crist Oulai e le ambizioni viola

Intanto, il Viola Park è stato teatro della presentazione ufficiale di Crist Oulai, centrocampista classe 2006. Il giovane ivoriano arriva a Firenze dopo essere stato tra i protagonisti con la sua nazionale al recente Mondiale. Le sue prime parole da viola hanno evidenziato una chiara visione: “Quando ho saputo dell’interesse del club viola non ho avuto dubbi, è un progetto a lungo termine che valorizza i giovani – ha dichiarato Oulai – Sono qui per imparare e migliorare, pronto a dare tutto.”

Oulai ha espresso grande entusiasmo per questa nuova tappa della sua carriera: “Sono fiero di come sia cambiata la mia vita nell’ultimo anno, ora sono concentrato su questa nuova avventura.

Per la Fiorentina sarà la stagione del Centenario, io e i compagni dovremo dare tutto per cercare di arrivare più in alto possibile.” Riguardo ai suoi modelli, il centrocampista ha aggiunto: “Il mio idolo? Guardo sempre i migliori nel mio ruolo, di sicuro mi ispiro da sempre a Yaya Touré.”

Il programma della squadra prevede inoltre un appuntamento importante: domani sera, alle ore 20, si terrà un'amichevole al Viola Park contro il Deportivo La Coruña. L'evento ha già riscosso un notevole successo, con il tutto esaurito previsto per l'incontro.