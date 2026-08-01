La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato. In particolare, il club bianconero medita di rivoluzionare le corsie esterne con il futuro di Andrea Cambiaso che resta in bilico. Sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza e tra questa spunta anche quello di Carlos Augusto, jolly dell'Inter targata Chivu.

Si monitora Carlos Augusto

Nonostante un ruolo da assoluto titolare, il brasiliano è un elemento importante per lo scacchiere tattico nerazzurro ed è molto stimato dalla dirigenza e dal tecnico. Il suo futuro è però tutto da scrivere vista la sua volontà di aumentare il proprio minutaggio ed essere protagonista ai massimi livelli.

Stando ad alcuni rumors, la Juve sta osservando la situazione e potrebbe far leva su questo aspetto per provare ad intavolare una trattativa concreta con l'Inter. Una trattativa che appare difficile vista la volontà della società nerazzurra di trattenere il classe 99 ma soprattutto di prendere in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 30-35 milioni di euro. Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe investire solo tramite qualche cessioni, soprattutto dopo gli arrivi di Kolo Muani ed Alajbegovic.

Carlos Augusto rapprenterebbe un colpo importante e darebbe diverse soluzioni tattiche a mister Spalletti. Infatti, il 27enne brasiliano può svolgere sia il ruolo di terzino a sinistra in una retroguardia a quattro, ma anche di quinto ed all'occorrenza di braccetto in un sistema a tre.

Il Marsiglia insiste per David

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal possibile addio di Jonathan David. Il canadese vorrebbe continuare il suo percorso in bianconero ma la dirigenza è pronta a valutare offerte importanti che potrebbero arrivare dalla Francia. Uno dei club maggiormente interessati sarebbe il Marsiglia che dopo l'addio di Greenwood è alla ricerca di un calciatore che possa aumentare il livello tecnico del reparto offensivo. L'OM potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del classe 2000, cifra che si avvicina molto alla richiesta di 30 da parte della Juve. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno ma soprattutto dalla volontà di David di lasciare Torino e sposare un nuovo progetto.

L'eventuale cessione del canadese aprirebbe le porta all'arrivo di un nuovo attaccante. Joshua Zirkzee resta uno dei nomi più gettonati e potrebbe anche rientrare in un'eventuale trattativa con lo United per il trasferimento di Conceicao. Difficile l'arrivo di Mateo Pellegrino, attaccante del Parma che sembrerebbe vicino alla Fiorentina.