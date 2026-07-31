La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. Dopo aver puntellato il reparto offensivo con gli arrivi di Alajbegovic e Kolo Muani, la dirigenza lavora per rinforzare le corsie esterne che sono un punto di forza nel sistema di gioco di mister Spalletti. Sono diversi i profili monitorati e tra questi spunta anche quello di Costantino Favasuli, esterno classe 2004 in forza al Catanzaro.

Sfida al Napoli per Favasuli

Il 22enne terzino del Catanzaro è sicuramente uno dei migliori prospetti del calcio italiano ed ha offerto ottime prestazioni nello scorso campionato di Serie B.

Stando alle ultime notizie, la Juve starebbe valutando la sua candidatura come vice Cambiaso, così da regalare a Spalletti un calciatore per il presente ma anche per il futuro. Il Catanzaro non fa però sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 10 milioni di euro; una cifra importante dettata dalla concorrenza del Napoli di Max Allegri che è alla ricerca di un vice Di Lorenzo. I partenopei potrebbero sbloccare il mercato in entrata ma soprattutto la trattativa per il classe 2004 vista la possibile cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, così da accontentare le richieste economiche del Catanzaro.

41 presenze, due gol e 5 assist; ottimo bottino per Favasuli che ha mostrato caratteristiche interessanti.

Velocità, fisicità, buona tecnica e soprattutto ottima duttilità vista la sua capacità di ricoprire entrambe le corsie sia in uno schieramento a quattro che come esterno a tutta fascia.

Idea Kobel per la porta

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dall'acquisto di un portiere di spessore internazionale che possa far accrescere la solidità difensiva. Viste le difficoltà nell'arrivare ai due obiettivi principali ovvero il "Dibu" Martinez che l'Aston Villa ritiene fondamentale e Zion Suzuki valutato 30 milioni di euro dal Parma, la dirigenza bianconera sta valutando eventuali alternative e tra queste spunta quella che porta a Gregor Kobel, portiere svizzero in forza al Borussia Dortmund.

Grande esperienza in Champions, ottima capacità tecnica e buona personalità. L'estremo difensore classe 97 si è affermato in Europa grazie ad ottime prestazioni con la maglia del club tedesco. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2028, la trattativa non appare facile vista la richiesta di 20-25 milioni di euro da parte del Dortmund.

Resta in auge la candidatura di Gugliemo Vicario che non rientra nei piani del Tottenham e di Roberto De Zerbi. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 18-20 milioni. Sull'ex Empoli, da registrare l'interesse del Napoli in caso di partenza di Milinkovic-Savic.