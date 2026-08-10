L'AS Roma accoglie un nuovo, atteso rinforzo: Nahuel Molina è atterrato all'aeroporto di Ciampino. L'esterno argentino è giunto nella Capitale con un volo privato proveniente da Madrid, sbarcando alle 19:35 nel settore dell'Aviazione Generale. Ad attenderlo, oltre allo staff giallorosso, un centinaio di tifosi, alcuni muniti di carta e penna per un autografo, altri con sciarpe e maglie della squadra, a testimonianza del grande entusiasmo per il suo arrivo.

Molina, proveniente dall'Atlético Madrid, si unisce alla Roma a titolo definitivo. L'operazione di mercato si stima tra i 16 e i 17 milioni di euro.

Dopo un breve saluto ai sostenitori, l'esterno ha lasciato lo scalo romano per recarsi alle previste visite mediche e alla successiva firma del contratto che lo legherà al club capitolino per le prossime stagioni.

L'impatto di un rinforzo internazionale

L'accoglienza calorosa riservata a Molina sottolinea le elevate aspettative che la piazza romana ripone nel nuovo acquisto. Il giocatore ha dimostrato immediata disponibilità, fermandosi per salutare i tifosi. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo di notevole spessore per la squadra guidata da Gasperini, che potrà contare su un esterno di esperienza internazionale, capace di apportare qualità e dinamismo sulla fascia.

Il percorso di Molina: dal Mondiale al ritorno in Serie A

Dopo aver raggiunto la finale del Mondiale 2026 con la nazionale argentina, Nahuel Molina ha scelto di intraprendere una nuova fase della sua carriera, lasciando l'Atlético Madrid per fare ritorno nel calcio italiano. Durante le sue quattro stagioni con i Colchoneros, ha collezionato 181 presenze, mettendo a segno nove gol e fornendo diciassette assist, evidenziando le sue spiccate caratteristiche offensive.

Il ritorno in Italia segna per Molina un capitolo già noto. In precedenza, l'esterno aveva già militato in Serie A con l'Udinese, dove aveva realizzato dieci reti in sessantotto partite, mostrando le qualità che lo hanno portato alla convocazione in nazionale.

Ora, con la maglia della Roma, ritroverà alcuni dei suoi connazionali, tra cui Paulo Dybala, Matías Soulé e Santiago Castro, quest'ultimo anch'esso approdato in giallorosso in questa sessione di mercato. Il contratto che legherà Molina alla Lupa avrà una durata di quattro stagioni, proiettandolo verso un ruolo chiave nel progetto tecnico.