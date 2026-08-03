Il Napoli ha rilasciato una nota ufficiale per smentire categoricamente le accuse relative alla mancata concretizzazione della cessione del calciatore Jesper Lindstrøm allo Schalke 04. La società partenopea ha voluto chiarire la propria posizione, affermando che il trasferimento è naufragato non per inadempienze o responsabilità proprie, bensì a causa di nuove e impreviste esigenze tecniche e sportive emerse all'interno del club tedesco, in particolare a seguito di alcuni infortuni significativi occorsi nel fine settimana precedente la chiusura dell'affare.

Le dinamiche della trattativa e il suo epilogo

Il club azzurro ha fornito un resoconto dettagliato delle fasi che hanno caratterizzato la negoziazione, evidenziando come, dopo un iniziale e proficuo scambio di comunicazioni sui termini generali del contratto, non fossero emerse obiezioni di sorta riguardo agli aspetti economici dell'accordo o alle modalità di pagamento previste. Tutto sembrava procedere verso una conclusione positiva. Tuttavia, la situazione ha subito un'improvvisa svolta: alle ore 13:00 CEST, lo Schalke 04 ha comunicato ufficialmente che alcune clausole precedentemente proposte non erano più considerate accettabili. Questa repentina modifica delle condizioni è stata attribuita a mutate necessità tecniche e sportive, direttamente collegate agli infortuni subiti da due suoi giocatori chiave durante il weekend.

Di fronte a questa inattesa comunicazione, il Napoli ha prontamente risposto alle 13:22 CEST, ribadendo la propria piena disponibilità ad accettare la versione del contratto presentata dallo Schalke. Il club partenopeo ha inoltre specificato di considerare le modifiche richieste dal club tedesco come marginali rispetto all'impianto complessivo dell'accordo. Nonostante questo tentativo di mediazione e la flessibilità dimostrata, la trattativa ha raggiunto il suo epilogo definitivo. Alle 17:32 CEST, il club tedesco ha confermato in via ufficiale il proprio disinteresse per l'operazione, motivando la decisione con l'emergere di nuove e impellenti priorità nella costruzione della rosa, rendendo così superflua l'acquisizione di Lindstrøm.

La ferma posizione del Napoli e una diversa interpretazione

Il Napoli ha voluto sottolineare con forza che questa precisa e documentata sequenza di eventi chiarisce inequivocabilmente le vere ragioni del fallimento dell’operazione, scagionando la società da ogni responsabilità. A tutela dei propri interessi e della propria immagine, il club ha altresì annunciato di riservarsi «tutti i diritti e le opzioni legali davanti alle autorità competenti», qualora si rendesse necessario intraprendere azioni legali.

Accanto alla versione ufficiale del Napoli, emerge un'altra interpretazione della vicenda. Secondo questa prospettiva, la trattativa per il trasferimento di Lindstrøm era effettivamente in una fase molto avanzata, con un accordo di prestito che prevedeva un'opzione di acquisto.

Tuttavia, il naufragio dell'affare sarebbe stato causato da una richiesta di rinegoziazione dell’ultimo minuto avanzata proprio dal Napoli, alla quale lo Schalke 04 avrebbe opposto un netto e irremovibile rifiuto, portando così alla definitiva interruzione delle discussioni.