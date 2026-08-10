Una significativa intesa triennale è stata siglata tra l'Ostiamare e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio‑Medico, delineando un percorso congiunto nel campo della medicina dello sport e della prevenzione. L'accordo, che assume particolare rilevanza in vista del ritorno del club lidense nel campionato di Serie C dopo trentacinque anni, si estenderà per le stagioni calcistiche 2026‑2027, 2027‑2028 e 2028‑2029.

In virtù di questa partnership, il Policlinico Campus Bio‑Medico assume il ruolo di Official Medical Partner dell'Ostiamare, garantendo un supporto medico specialistico di alto livello.

La collaborazione si concentra sull'offerta di percorsi dedicati per l'idoneità sportiva e le visite mediche, con un attento monitoraggio clinico degli atleti. Questi percorsi includono una serie completa di esami diagnostici, quali elettrocardiogramma, ecocardiogramma, spirometria, test da sforzo cardiopolmonare, analisi di laboratorio e radiografie, assicurando una valutazione approfondita della salute dei calciatori.

Un aspetto fondamentale dell'intesa riguarda anche la sicurezza durante le competizioni. Nelle gare casalinghe della prima squadra, che si svolgeranno presso lo Stadio Giannattasio di Ostia – affettuosamente noto ai tifosi come "lo Stella Polare" – saranno costantemente garantiti servizi di primo soccorso, con la presenza di un'ambulanza e personale medico specializzato.

A coordinare tutte le attività mediche legate a questa partnership sarà il professor Umile Giuseppe Longo, responsabile dell’Unità di Traumatologia e Medicina dello Sport della Fondazione.

Le voci dei protagonisti

Il proprietario dell’Ostiamare, Daniele De Rossi, ha espresso grande soddisfazione per l'avvio di questa collaborazione strategica, sottolineando l'importanza di costruire relazioni basate su valori condivisi. "Siamo felici di poter iniziare questo percorso insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio‑Medico," ha dichiarato De Rossi. "In questi mesi abbiamo lavorato per costruire relazioni solide con realtà che condividono i nostri valori e questa collaborazione rappresenta un passo importante in quella direzione.

Voglio ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato al Policlinico Campus Bio‑Medico per la disponibilità, la competenza e la grande professionalità che ci hanno dimostrato fin dal primo momento. È proprio da rapporti come questo che vogliamo continuare a costruire il futuro dell’Ostiamare."

Anche il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio‑Medico, Carlo Tosti, ha evidenziato il valore dell'accordo, riconoscendo nell'Ostiamare un punto di riferimento per il territorio e per la crescita delle nuove generazioni. "Siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con l’Ostiamare, punto di riferimento per il territorio anche per la passione e la dedizione con le quali si dedica alla crescita delle nuove generazioni," ha affermato Tosti.

Ha inoltre rimarcato il legame intrinseco tra sport e salute: "Lo sport e il mondo della salute sono legati da un rapporto profondo, perché condividono valori fondamentali come l’impegno quotidiano, il lavoro di squadra e la solidarietà."

Ostiamare: un impegno a 360 gradi per i giovani

L'attenzione dell'Ostiamare verso il benessere e la crescita dei giovani si manifesta anche attraverso altre importanti iniziative. Parallelamente all'accordo con il Campus Bio‑Medico, il club ha recentemente stretto una partnership strategica con Ènergy Light, un brand nazionale leader nel settore dell’energia. Questa intesa vede Ènergy Light assumere il ruolo di Youth Main Sponsor delle squadre giovanili dell’Ostiamare per le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027.

L'accordo con Ènergy Light va oltre la tradizionale sponsorizzazione sportiva, fondandosi su valori comuni quali la crescita dei giovani, la responsabilità sociale, la sostenibilità e l'innovazione. L'obiettivo è sostenere concretamente lo sviluppo umano e sportivo dei ragazzi del vivaio biancoviola. Il logo di Ènergy Light sarà ben visibile sul fronte delle maglie ufficiali di tutte le squadre giovanili, dall’Under 14 alla Juniores Nazionale, simboleggiando un rafforzamento del legame tra il club, la comunità locale e il tessuto economico del territorio. Entrambe le partnership sottolineano l'impegno dell'Ostiamare nel promuovere non solo l'eccellenza sportiva, ma anche la salute e lo sviluppo integrale delle nuove generazioni.