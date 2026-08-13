Il Paris Saint Germain ha inaugurato la nuova stagione calcistica aggiudicandosi la Supercoppa europea, un altro prestigioso trofeo che si aggiunge al palmarès del club. La finale, disputata alla Red Bull Arena di Salisburgo, ha visto i parigini superare l'Aston Villa con un combattuto 2-1. Questa vittoria conferma la supremazia dei francesi, già detentori della Champions League, anche sul palcoscenico internazionale.

La gara si è animata al ventesimo minuto, quando Kvaratskhelia, ex talento del Napoli, ha sbloccato il risultato con un potente tiro dal limite dell'area, sorprendendo il portiere Bizot.

L'Aston Villa, seppur schierato con una formazione rimaneggiata e diversi giovani promettenti, è riuscito a trovare il pareggio grazie al diciassettenne Brian Madjo. Tuttavia, la reazione del PSG non si è fatta attendere: Doué, subentrato a Dembélé nella ripresa, ha siglato il gol decisivo al limite del fuorigioco, fissando il punteggio finale sul 2-1 e consegnando la coppa ai francesi.

Le strategie in campo e i movimenti di mercato

Sotto la guida di Luis Enrique, il Paris Saint Germain ha schierato Safonov tra i pali. Il reparto offensivo era composto da un tridente dinamico con Doué, Akliouche e Kvaratskhelia, supportati a centrocampo da Joao Neves, Vitinha e Zaire-Emery. L'allenatore dell'Aston Villa, Emery, ha invece optato per una formazione inedita, dando fiducia a giovani talenti come Madjo in attacco e il diciannovenne Hemmings sulla fascia di centrocampo.

Il calciomercato estivo ha visto entrambi i club protagonisti di importanti operazioni. L'Aston Villa ha ceduto la sua stella Morgan Rogers al Chelsea per ben 138 milioni di euro, reinvestendo la cifra per assicurarsi le prestazioni di Johan Manzambi, Joao Gomes e l'italiano Matteo Ruggeri. Il PSG, dal canto suo, ha monetizzato la cessione di Goncalo Ramos al Milan per 74 milioni, arricchendo ulteriormente la propria già competitiva rosa con l'acquisto di Maghnes Akliouche.

La direzione arbitrale e la cerimonia di premiazione

La finale è stata diretta dal trentaquattrenne arbitro somalo Omar Artan, la cui designazione ha avuto un significato particolare. Artan era salito alla ribalta per essere stato respinto alla frontiera statunitense durante i Mondiali a causa di presunti problemi legati all'immigrazione.

La UEFA ha scelto di affidargli questa importante finale come una sorta di "risarcimento" per l'ingiusta esclusione subita alla Coppa del Mondo FIFA. Al fischio finale, il presidente della UEFA, Alexander Cefferin, ha presenziato alla cerimonia di premiazione, consegnando il trofeo al Paris Saint Germain tra l'esultanza dei tifosi presenti allo stadio.

Questa vittoria consolida la posizione del Paris Saint Germain come una delle squadre più forti e vincenti del panorama calcistico europeo, dimostrando la capacità di imporsi in contesti internazionali e di integrare efficacemente i nuovi acquisti.