L'Atalanta si prepara ad accogliere ufficialmente Thomas Kristensen, con l'arrivo del difensore della Nazionale danese a Bergamo che ha già acceso l'entusiasmo. Proveniente dall'Udinese, Kristensen è giunto tra il tardo pomeriggio e la serata presso la sede di Zingonia, dove ha avuto i primi contatti con i tifosi. Si è concesso per alcune foto fuori dai cancelli, mentre la squadra era impegnata nella sessione di allenamento. L'ufficialità del suo acquisto è ormai imminente, con l'annuncio atteso entro la giornata di domani. Le visite mediche e la successiva firma del contratto sono programmate per giovedì, tappe fondamentali che sanciranno definitivamente il suo ingresso nella prestigiosa rosa nerazzurra.

Le cifre dell’operazione e il ricongiungimento con Samardzic

L'acquisizione di Kristensen, classe 2002, si configura come un investimento strategico e significativo per il club bergamasco. L'operazione si chiude per una base fissa di 22 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni di euro di bonus legati a specifici obiettivi sportivi. L'Udinese, inoltre, si è assicurata una percentuale del 10 per cento sui diritti di rivendita del giocatore, a testimonianza del suo potenziale. Questo trasferimento segna anche un gradito ricongiungimento per Kristensen, che ritroverà Lazar Samardzic, suo ex compagno di squadra in Friuli nella stagione 2023-2024, un fattore che potrebbe facilitare il suo inserimento.

L'Atalanta, con questa mossa di mercato, conferma la sua strategia di puntare su talenti giovani ma già protagonisti nel competitivo campionato di Serie A.

Il profilo di Kristensen e le aspettative future

La stagione appena conclusa ha visto Kristensen protagonista di prestazioni altalenanti, ma con una chiara e progressiva evoluzione nella parte finale del campionato. In quel periodo, ha mostrato non solo solidità difensiva, ma anche una notevole pericolosità sui calci piazzati, un'arma in più che potrebbe rivelarsi preziosa per l'Atalanta. Un episodio emblematico della sua passata stagione è stato il gol segnato proprio contro i nerazzurri, contribuendo al pareggio per 2-2 dello scorso marzo.

Il difensore danese è un giocatore fisico, dotato di grande forza nei duelli individuali e di un'ottima propensione nel gioco aereo. Tuttavia, come ogni giovane atleta, presenta ancora aree di miglioramento, in particolare nella gestione del pallone, nel posizionamento tattico e nella capacità di mantenere una continuità di rendimento elevata per tutta la durata della stagione. L'Atalanta vede in questo acquisto una vera e propria scommessa sul futuro: alla sua giovane età, Kristensen possiede ampi margini di crescita e dovrà dimostrare, sul campo, di valere l'importante cifra investita per il suo cartellino, affermandosi come un elemento chiave e duraturo della difesa bergamasca.