La Roma ha concretizzato un'importante intesa con Rodrigo Mora, il giovane talento che ha attirato l'attenzione di numerosi club europei. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo definitivo con il calciatore, proponendogli un contratto quinquennale. L'operazione di calciomercato, che vede coinvolto anche il Porto, si avvia verso una rapida chiusura, con la società portoghese che si è mostrata disponibile a finalizzare il trasferimento.

Per persuadere il Porto, la Roma ha formulato ben tre distinte proposte. La prima prevedeva un prestito oneroso, con un costo stimato tra i sette e gli otto milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a quarantadue milioni.

La seconda alternativa contemplava l'acquisto a titolo definitivo del cartellino, con un pagamento dilazionato in due rate: venticinque milioni di euro versati immediatamente e i restanti venticinque milioni saldati nell'arco di un anno. Infine, l'ultima offerta consisteva in un acquisto definitivo per venticinque milioni di euro, con l'aggiunta di una clausola che assicurerebbe al Porto il cinquanta per cento sulla futura rivendita di Mora.

Dettagli finanziari e strategia giallorossa

La dirigenza giallorossa ha stabilito un chiaro limite finanziario, dichiarando di non voler superare i cinquanta milioni di euro per l'intera operazione. Le indiscrezioni indicano che l'accordo più probabile per la chiusura prevede un versamento immediato di venticinque milioni di euro da parte della Roma, con il Porto che manterrebbe una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

A ciò si aggiungerebbe l'impegno a corrispondere ulteriori venticinque milioni l'anno successivo. Questa configurazione contrattuale sembra aver incontrato il favore di entrambe le società, accelerando la definizione dell'affare.

La concorrenza e il ruolo degli intermediari

Ulteriori informazioni rivelano che Rodrigo Mora era stato segnalato alla Roma da Jorge Mendes, un influente intermediario nel panorama calcistico internazionale. Anche il Galatasaray aveva mostrato un forte interesse per il giocatore, ma la determinazione della Roma le ha permesso di superare la concorrenza e posizionarsi in netto vantaggio nella trattativa con il Porto. Il club portoghese aveva inizialmente fissato il prezzo per il trasferimento a cinquanta milioni di euro, mentre la Roma aveva avviato le negoziazioni con un'offerta iniziale di prestito da cinque milioni, corredata da un'opzione di acquisto di quarantacinque milioni. La celerità con cui la società capitolina ha condotto le operazioni nelle ultime ore è stata cruciale per superare gli ostacoli e concretizzare l'accordo definitivo.