Il mercato dei centrocampisti continua a regalare intrecci internazionali e italiani. Il Newcastle potrebbe tornare su Teun Koopmeiners dopo il rallentamento della pista Hojbjerg, mentre il Bologna resta interessato all'olandese in prestito. Il Milan, invece, avrebbe indicato a Youssouf Fofana la necessità di trovare una nuova sistemazione, mentre l'Atletico Madrid continuerebbe a seguire il giovane interista Issiaka Kamaté.

Newcastle, Hojbjerg sfuma: Koopmeiners tra le alternative

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, l'obiettivo Hojbjerg starebbe lentamente sfumando per il Newcastle.

I Magpies sarebbero quindi costretti a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista e, proprio in questo scenario, potrebbe tornare d'attualità il nome di Teun Koopmeiners. L'olandese della Juventus rappresenterebbe un'alternativa a Palhinha, altro mediano attenzionato dal club inglese, e potrebbe lasciare Torino per una cifra vicina ai 33 milioni di euro. Dopo un'esperienza in bianconero caratterizzata da difficoltà e prestazioni al di sotto delle aspettative, il futuro dell'ex Atalanta appare dunque sempre più incerto. La Juventus potrebbe valutare una cessione definitiva qualora arrivasse un'offerta ritenuta congrua, ma sul giocatore rimane da monitorare anche la pista italiana.

Il Bologna avrebbe infatti manifestato interesse per Koopmeiners, puntando sulla possibilità di ottenere il centrocampista con la formula del prestito.

Milan, Fofana fuori dal progetto: Atletico su Kamaté

Situazione altrettanto delicata in casa Milan per Youssouf Fofana. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe già comunicato al centrocampista francese di trovarsi una soluzione in uscita. Il giocatore sarebbe quindi fuori dal progetto tecnico e in attesa di definire il proprio futuro. La società milanese sarebbe pronta ad ascoltare eventuali proposte e, qualora arrivasse un'offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, Fofana potrebbe lasciare il capoluogo lombardo.

Parallelamente, arrivano conferme anche sull'interesse dell'Atletico Madrid per Issiaka Kamaté. Secondo il cronista Jorge San Cristóbal, il club spagnolo continuerebbe a seguire il centrocampista offensivo francese dell'Inter, reduce da una stagione positiva con l'Under 23, impreziosita da 5 gol e 3 assist. Il talento nerazzurro avrebbe attirato anche le attenzioni di Granada ed Espanyol, aumentando così la concorrenza per un giocatore che potrebbe rappresentare un'importante opportunità di mercato.