L’Atalanta torna in campo per un’amichevole pre-campionato e oggi affronta il Feyenoord a Rotterdam. La formazione guidata da Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria per 3-2 contro l’Arezzo, si prepara a uno dei test più impegnativi della sua preparazione estiva. L’incontro, un banco di prova significativo, rappresenta un’occasione importante per il tecnico toscano, da poco arrivato a Bergamo, per valutare la condizione della squadra e raccogliere nuove indicazioni in vista dell’inizio del campionato e degli impegni ufficiali.

Feyenoord-Atalanta: orario e probabili formazioni

La partita si disputerà alle ore 15:00. Ecco le probabili formazioni. Il Feyenoord dovrebbe schierarsi con Ernst tra i pali; Read, St Juste, Marmol, Vanhoutte in difesa; Kraaijeveld, Zechiel a centrocampo; Van Persie, Valente, Borges alle spalle dell’unica punta Ferri. All. Van Bronckhorst. L’Atalanta dovrebbe rispondere con Carnesecchi in porta; Bellanova, Scalvini, Djimsiti, Zappacosta in difesa; Ederson, de Roon, I. Sulemana a centrocampo; Cassa, Scamacca, Raspadori in attacco. All. Sarri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida tra Feyenoord e Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn. L’amichevole sarà disponibile anche in streaming tramite l’app di Dazn.

Alcuni tifosi hanno suggerito di verificare la disponibilità della diretta sul canale YouTube ufficiale dell’Atalanta, come già avvenuto per precedenti amichevoli casalinghe. Tuttavia, per la gara di Rotterdam, trattandosi di una trasferta, non vi sono certezze sulla trasmissione via YouTube. La copertura su Dazn resta quindi l’opzione principale e più affidabile per seguire l’incontro in tempo reale.