L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha espresso grande soddisfazione per i nuovi innesti nella rosa bianconera, in vista dell’amichevole contro il Chelsea a Hong Kong. L’arrivo di Randal Kolo Muani e Alajbegović è stato accolto con entusiasmo dal tecnico, che li considera un valore aggiunto fondamentale per il gruppo, sia sotto il profilo tecnico che umano.

Spalletti ha evidenziato l'importanza dell'entusiasmo dei nuovi acquisti, un "vantaggio per la squadra", i cui profili erano già noti e seguiti. Ha ricordato come anche i due innesti precedenti abbiano rafforzato la Juventus "sulla carta", sottolineando la necessità di un lavoro costante per l’integrazione e il mantenimento degli equilibri di gioco.

L'impegno della società e il ruolo di Massara

Il tecnico bianconero ha rimarcato l’impegno profuso dalla società sul fronte del calciomercato, dichiarandosi pienamente soddisfatto delle operazioni concluse. "Sono soddisfatto di aver raggiunto dei calciatori di questo livello", ha affermato Spalletti. Ha descritto uno dei nuovi arrivati come "un giovane di prospettiva importante", rivelando che era un "vecchio pallino del direttore Massara", che lo aveva già seguito l’anno precedente.

Un focus particolare è stato dedicato a Randal Kolo Muani. Spalletti ne ha evidenziato le qualità tecniche e umane, definendolo "un ragazzo speciale" per amicizia e relazione nello spogliatoio. La sua statura calcistica, già apprezzata da "club importantissimi tipo il Paris Saint‑Germain, tipo il Tottenham", rende il suo arrivo a Torino "motivo di vanto" per la società e l’ambiente bianconero.

Aggiornamenti su Yildiz e le prospettive

In chiusura, Luciano Spalletti ha aggiornato sulle condizioni di Kenan Yildiz. "Siamo molto contenti di Kenan, valuteremo domani durante la partita", ha dichiarato. La volontà è di averlo a disposizione "per qualche minuto", con valutazione dopo l’allenamento. Il tecnico si è detto pienamente soddisfatto del recupero, che procede "come ce lo aspettavamo", elogiando il "buon lavoro" della parte medica.

Le parole di Spalletti delineano un rinnovato ottimismo per la Juventus, puntando sull'integrazione dei nuovi acquisti e la valorizzazione dei giovani talenti, strategie chiave per le prossime sfide.