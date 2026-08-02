La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Kolo Muani, che si unisce alla squadra a titolo definitivo. L’attaccante francese è stato uno dei protagonisti del mercato bianconero, seguendo di poche ore l’arrivo di Alajbegovic. I due nuovi acquisti sono pronti a partire per la tournée asiatica insieme ai compagni, segnando un passo importante nella costruzione della nuova squadra affidata a Luciano Spalletti.

Il club torinese ha compiuto investimenti significativi per rafforzare il reparto offensivo: il totale delle operazioni per Kolo Muani e Alajbegovic si aggira intorno agli 80 milioni di euro.

Nello specifico, il trasferimento di Alajbegovic è stato definito per 30 milioni di euro, a cui si aggiungono due milioni di oneri accessori e cinque milioni di bonus. L’attaccante bosniaco ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura dichiarando: “Quando sono arrivato allo Stadium ho provato sensazioni bellissime, il mio obiettivo è adattarmi in fretta per far vedere le mie qualità e sono onorato di indossare questa maglia”.

La Juventus di Spalletti prende forma

Con l’arrivo di Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus inizia a delineare la rosa per la prossima stagione. I dirigenti Carnevali e Massara hanno scelto di partire dal reparto d'attacco, puntando su due profili giovani e di prospettiva.

I due giocatori sono attesi ora dalla tournée in Asia, un momento cruciale dove la squadra affronterà il Chelsea a Hong Kong. Successivamente, la compagine bianconera si sposterà in Australia per sfidare l’Inter e il Palermo a Perth. Questi appuntamenti saranno l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e per permettere a Spalletti di valutare la condizione generale della squadra e iniziare a plasmare il suo progetto tecnico.

Il tecnico attende anche il recupero di Yildiz, che sta lavorando per superare alcuni problemi al ginocchio e punta a tornare in campo proprio durante la tournée. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con particolare attenzione al ruolo di portiere: Guglielmo Vicario è il nome più caldo e concreto, mentre altre opzioni come Dibu Martinez e Zion Suzuki sembrano più difficili da raggiungere per ragioni economiche legate agli ingaggi o alle valutazioni.

Movimenti in uscita e strategie future

Oltre agli acquisti, la Juventus sta valutando diverse operazioni in uscita per sfoltire la rosa e bilanciare le finanze. Joao Mario potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, mentre Adzic, inizialmente vicino al Cagliari, è ora seguito con interesse dal Sassuolo. Entrambi i giocatori non prenderanno parte alla tournée asiatica, segno di un imminente trasferimento. La società dovrà inoltre gestire con attenzione il bilancio dopo gli importanti investimenti effettuati, cercando di piazzare alcuni esuberi e completare la rosa in vista della nuova stagione.

La tournée rappresenta un banco di prova fondamentale per la Juventus, che punta a presentarsi competitiva già dalle prime uscite stagionali. L’inserimento dei nuovi acquisti e la definizione delle ultime operazioni di mercato saranno determinanti per il futuro della squadra guidata da Spalletti, che mira a costruire un ciclo vincente.