Il calciomercato estivo entra nel vivo, con i principali club italiani protagonisti di intense trattative. L'Inter prosegue il suo pressing per il centrocampista Curtis Jones del Liverpool, sperando di ottenere uno sconto sulle richieste iniziali del club inglese. I nerazzurri attendono il via libera definitivo, mentre il Newcastle ha manifestato interesse per il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini.

La Roma, dal canto suo, ha puntato il terzino destro ventenne Givairo Read del Feyenoord. La negoziazione è serrata: il club olandese valuta il giocatore ventotto milioni di euro garantiti, mentre l'offerta giallorossa si attesta a venticinque milioni.

Un segnale dell'interesse concreto è il contatto personale tra Gian Piero Gasperini e il giocatore, avvenuto dal ritiro in Galles.

La Juventus si rafforza, diverse uscite

Prima di partire per la tournée in Asia e Australia, la Juventus ha ufficializzato due nuovi innesti: l'esterno bosniaco Kerim Alajbegovic, ventitré anni, e l'attaccante francese Randal Kolo Muani, ventisette anni, che ha già sostenuto le visite mediche. Sul fronte delle cessioni, il centrocampista João Mário, ventuno anni, si trasferisce alla Fiorentina, mentre il diciannovenne Matija Adžić raggiunge il Sassuolo. Resta da definire il futuro del portiere Guglielmo Vicario, ventinove anni.

Il Napoli ha ceduto il trequartista Jesper Lindström, ventisei anni, allo Schalke 04 e sta trattando con il Bayer Leverkusen per la cessione del terzino sinistro Miguel Gutiérrez, venticinque anni.

Il Como insiste per il difensore centrale Trevoh Chalobah, ventisette anni, per il quale il Chelsea richiede tra i ventotto e i trenta milioni di euro. Il Parma ha ricevuto un'offerta di trentatré milioni per il cartellino del portiere Zion Suzuki, ventiquattro anni, che potrebbe lasciare il club emiliano.

Lazio e Milan: incertezze e trattative

Giornata di attesa per la Lazio: il difensore centrale Alessio Romagnoli, trentunenne, ha giocato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è incerta. L'Al-Sadd valuta un rilancio, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Non si concretizza, invece, l'arrivo del centrale Sergi Domínguez, ventidue anni. Il Milan, dal canto suo, potrebbe cedere in prestito il centrocampista Yunus Musah, ventitré anni, e attenderà la fine di agosto per definire la situazione dell'attaccante Santiago Giménez, venticinque anni.

Tra le altre operazioni di mercato, il Venezia ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Simon Sohm, ventitré anni. Il Lecce ha acquisito l'attaccante Willem Geubbels, venticinque anni. A Monza arriva in prestito dall'Inter il centrocampista Ebenezer Akinsanmíro, vent'anni. Il Frosinone si assicura il difensore centrale Kevin Akpoguma, ventinove anni, con una lunga esperienza in Bundesliga. La Fiorentina ha convinto il Real Madrid per il cinquanta per cento del cartellino del terzino sinistro Victor Valdepenas, diciannove anni, che giocherà con la Viola la prossima stagione. Infine, il terzino sinistro Mario Mitaj, ventunenne, si trasferisce al Genoa.

Strategie Inter: Jones e le alternative

L'Inter, pur mantenendo forte l'interesse per Curtis Jones, sta valutando attentamente altre opzioni per il centrocampo. Tra i profili seguiti spicca Koné della Roma, un giocatore già monitorato dalla scorsa estate. Tuttavia, l'elevato costo anche in questo caso rappresenta un ostacolo significativo, spingendo il club nerazzurro a prendersi tempo per definire le prossime mosse. La strategia dell'Inter si concentra ora sul rafforzamento della mediana e della difesa, dopo aver già completato gli innesti per la porta con Provedel e per la fascia con Khalaili, in sostituzione di Dumfries.