L'Inter ha ottenuto una significativa vittoria per 1-0 contro il Real Betis in un'amichevole estiva di prestigio, disputata nella cornice dello stadio di Bari. Il successo è stato siglato da un gol decisivo di John Stones, il difensore inglese che ha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra. Stones, arrivato a parametro zero dal Manchester City e considerato un acquisto di spicco nel mercato nerazzurro, è entrato in campo al 70° minuto e, con un tempismo perfetto, ha trovato la rete all'82°, appena dodici minuti dopo il suo ingresso. Il gol è scaturito da una precisa sponda di Benjamin Pavard, coronando un debutto da sogno che ha subito lasciato il segno, accendendo l'entusiasmo.

Il debutto di Stones e il controllo del match

La prestazione di John Stones è stata il momento clou della serata. Subentrato nella ripresa, ha subito mostrato il suo valore, culminato nel gol che ha rotto l'equilibrio di una partita inizialmente combattuta. L'Inter, infatti, dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, ha progressivamente aumentato l'intensità e il controllo del gioco. I nerazzurri hanno imposto il proprio ritmo, mettendo in seria difficoltà il Betis, incapace di costruire azioni offensive e contrastare l'organizzazione tattica avversaria. La resistenza dei "verdiblancos" è durata fino all'intervento decisivo di Stones, che, con un colpo di testa ben assestato su calcio piazzato, ha insaccato il pallone, sbloccando il risultato e indirizzando la gara alla vittoria.

Nel finale, l'Inter ha anche sfiorato il raddoppio con un bel sinistro di Federico Dimarco, a conferma di una netta superiorità nella seconda frazione di gioco.

Verso il campionato: squadra rinforzata e pronta

Questa vittoria consolida la preparazione dell'Inter in vista dell'inizio del campionato. La squadra di mister Chivu si presenta imbattuta all'esordio di Serie A contro il Monza, un dato che infonde fiducia. La rosa ha beneficiato di importanti rinforzi, tra cui l'acquisto di Djed Spence, un elemento che aggiunge profondità e opzioni tattiche. Un altro segnale positivo è stato il rientro in campo del capitano Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, reduce dagli impegni al Mondiale, ha giocato circa venti minuti, dimostrando di aver recuperato la forma fisica ed essere pienamente a disposizione per la prima di campionato.

Un gruppo coeso, nuovi talenti e il ritorno dei pilastri rendono l'Inter ambiziosa e determinata a iniziare la stagione con il piede giusto, forte di una prestazione convincente che ha messo in luce solidità difensiva e capacità di finalizzazione.