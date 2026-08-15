L'Inter ha ufficialmente annunciato l'acquisizione di Djed Spence, l'esterno inglese proveniente dal Tottenham. Il trasferimento, a titolo definitivo, è stato comunicato il 15 agosto 2026, segnando un'importante aggiunta alla rosa nerazzurra. Spence, classe 2000, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club milanese fino al 2031.

L'operazione di mercato per Spence ha comportato un investimento significativo. Il Tottenham ha ceduto il giocatore per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. L'accordo prevede un corrispettivo di 31 milioni di euro, a cui si aggiungono 4 milioni di euro di bonus per il club inglese.

Il Tottenham beneficerà inoltre di una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. Per il giocatore, il contratto quinquennale prevede uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione, più bonus.

Le qualità di Djed Spence e il suo percorso

Il comunicato ufficiale dell'Inter ha evidenziato le doti caratteriali e tecniche di Djed Spence. Il club ha descritto il giocatore con parole che ne esaltano personalità e stile di gioco: “Calma e tranquillità sono componenti distintivi del suo carattere… sa attendere il momento giusto per puntare l’avversario… sa calcolare l’attimo migliore per intercettarlo quando viene attaccato”. La descrizione prosegue: “È un equilibrio fatto di potenza e controllo, di istinto e lucidità, che rende Djed Spence un esterno capace di lasciare il segno in entrambe le fasi.

Ora… la sua storia prosegue in nerazzurro”.

L'arrivo di Spence a Milano segue un periodo intenso. L'esterno inglese ha disputato un Mondiale 2026 di alto livello con la nazionale inglese, mostrando le sue capacità su un palcoscenico internazionale. La Serie A non è per lui un campionato sconosciuto: da gennaio a giugno 2024 ha già familiarizzato con il calcio italiano, vestendo la maglia del Genoa in prestito. Il suo trasferimento all'Inter si è concretizzato dopo l'atterraggio a Linate nella notte del 13 agosto. Ha completato le visite mediche presso il CONI e l'Humanitas di Milano, prima di firmare il contratto che ha concluso la sua esperienza al Tottenham, iniziata nel 2022 e intervallata da prestiti.

Il ruolo strategico nell'assetto nerazzurro

L'inserimento di Djed Spence nella rosa dell'Inter riveste un'importanza strategica, colmando una lacuna significativa sulla fascia destra. Il suo arrivo risponde all'esigenza di sostituire Denzel Dumfries, la cui partenza aveva lasciato un vuoto nel reparto difensivo. L'allenatore nerazzurro, Chivu, ha espresso soddisfazione per l'innesto del nuovo esterno, riconoscendone il contributo alla squadra. Il club ha dedicato settimane di lavoro per definire ogni dettaglio dell'operazione, che si configura come un rafforzamento della linea difensiva in vista degli impegni futuri. Con Spence, l'Inter punta a consolidare la propria struttura e a garantire equilibrio e spinta sulle corsie laterali.