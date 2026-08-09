L'Udinese si è aggiudicata la prima edizione della Fvg Cup, un torneo triangolare disputato a Udine, celebrando al meglio i quarant'anni di proprietà del club da parte della famiglia Pozzo. I bianconeri hanno trionfato nella competizione superando in sequenza il Nottingham Forest e, nella gara decisiva, il Barcellona.

Il successo finale è arrivato grazie a una rete di Bayo, siglata a pochi istanti dal triplice fischio nella sfida contro i blaugrana. Il Barcellona, che ha affrontato il match con una formazione ricca di giovani, schierando ben sette under-20 nell'undici iniziale e altrettanti a partita in corso, ha dovuto cedere il passo ai padroni di casa per 1-0.

Il percorso verso la vittoria

Il cammino dell'Udinese nella Fvg Cup è iniziato con una vittoria per 1-0 sul Nottingham Forest. La rete che ha sbloccato l'incontro è stata realizzata al 28' da Solet, autore di un colpo di testa imperioso su calcio d'angolo battuto da Zaniolo.

La seconda sfida del triangolare ha visto il Barcellona imporsi anch'esso per 1-0 sul Nottingham Forest. Il gol decisivo per i catalani è giunto allo scadere, su calcio di rigore trasformato da Raphinha. L'episodio che ha portato al penalty è stato un tocco di mano quanto meno dubbio, in una gara comunque ricca di emozioni e occasioni.

La partita tra Udinese e Barcellona si è rivelata quindi decisiva per l'assegnazione del trofeo.

L'incontro è stato equilibrato e combattuto, con i friulani che hanno saputo trovare la zampata vincente nel finale, confermando la propria solidità.

Bilancio per le squadre

Per l'Udinese, la conquista della Fvg Cup assume un significato particolare. Oltre a essere un trofeo internazionale, ha permesso di festeggiare davanti al proprio pubblico l'importante ricorrenza dei quarant'anni di gestione della famiglia Pozzo. La vittoria contro avversari di prestigio come il Barcellona e il Nottingham Forest rappresenta un segnale positivo in vista della nuova stagione e rafforza il progetto sportivo del club.

Il Barcellona, guidato da Hansi Flick, ha utilizzato il torneo come un banco di prova significativo per i numerosi giovani presenti nella rosa.

Nonostante la sconfitta finale contro l'Udinese, la squadra catalana ha mostrato sprazzi di buon gioco, in particolare proprio nella sfida contro i friulani, dove ha espresso una performance migliore rispetto all'incontro con il Nottingham Forest. Il torneo ha anche segnato il debutto di Bisiwu con la maglia blaugrana, offrendo l'occasione per valutare l'inserimento di nuovi elementi e testare soluzioni tattiche.