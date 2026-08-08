José Alberto Sebastiani, portiere classe 2009 e figlio del noto conduttore televisivo Amadeus, è stato convocato dall'Udinese per il ritiro estivo della prima squadra a Lienz, in Austria. Il giovane, che milita nella Primavera bianconera, ha ricevuto la chiamata dell'allenatore Kosta Runjaic come terzo portiere, un passo significativo nella sua emergente carriera calcistica.

Il percorso di Sebastiani con i friulani è iniziato nell'estate del 2024, quando, a quindici anni, è approdato all'Udinese dopo aver lasciato il settore giovanile dell'Inter.

Ha mosso i primi passi con l'Under 16, per poi consolidare la sua presenza nella formazione Primavera due anni più tardi. Questa convocazione per il ritiro della prima squadra rappresenta il suo primo incarico di rilievo, offrendogli l'opportunità di allenarsi al fianco di professionisti esperti e di mettersi in luce davanti allo staff tecnico.

Tra entusiasmo familiare e critiche social

La notizia della convocazione ha generato grande gioia e orgoglio in famiglia, con Amadeus che ha prontamente condiviso il momento sui suoi canali social. Tuttavia, l'annuncio non è stato esente da critiche. Diversi utenti hanno sollevato dubbi sul percorso del giovane portiere, suggerendo che il suo cognome possa aver influenzato le opportunità professionali.

Commenti come «Sicuramente ha avuto le porte spalancate per arrivare velocemente e nel posto giusto» e «Pensa te pubblicizzare e parlare di un raccomandato che non andrà da nessuna parte nel mondo del calcio» hanno animato il dibattito online.

Nonostante le polemiche, la convocazione di Sebastiani si inserisce in una prassi consolidata nel calcio di Serie A. Durante la preparazione estiva, le squadre sono solite aggregare numerosi giovani della Primavera, offrendo loro la possibilità di allenarsi con la prima squadra e di essere valutati per un potenziale salto di categoria.

Il contesto della convocazione e le prospettive future

Il ritiro dell'Udinese a Lienz, previsto dal 22 luglio al 3 agosto, vedrà la partecipazione di venticinque giocatori, tra cui un nutrito gruppo di giovani talenti del vivaio.

L'allenatore Runjaic ha esteso la convocazione anche ad altri portieri della Primavera, come Piana e Pirih, con l'obiettivo di testarne le capacità e individuare un valido vice di Okoye o un'alternativa affidabile a Daniele Padelli. Per José Sebastiani, questa rappresenta una preziosa occasione per dimostrare appieno il proprio valore e giocarsi le sue chance per un futuro nel calcio professionistico, in un ruolo dove la società friulana è attivamente alla ricerca di nuovi profili da integrare nella prima squadra.

La presenza di giovani promesse come Sebastiani nel ritiro estivo sottolinea l'impegno dell'Udinese nella valorizzazione dei talenti interni e la volontà di offrire opportunità concrete ai ragazzi del proprio settore giovanile. Questo percorso, al di là delle discussioni, mira a premiare il merito e la preparazione tecnica, elementi fondamentali per la crescita di ogni calciatore.