Il mercato estivo potrebbe portare nuovi cambiamenti nelle rose di Juventus e Milan. Teun Koopmeiners sarebbe infatti tra i giocatori bianconeri con il futuro ancora da definire, con alcuni club inglesi interessati e la Roma pronta a inserirsi qualora Manu Koné dovesse partire. A Milano, invece, Ruben Amorim starebbe valutando una modifica importante in difesa, con Goncalo Inacio possibile alternativa a Strahinja Pavlovic.

Juventus, Koopmeiners sul mercato: la Roma osserva

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Teun Koopmeiners resterebbe uno dei diversi giocatori che la Juventus potrebbe decidere di cedere durante questa estate.

Il centrocampista olandese, arrivato a Torino con grandi aspettative, avrebbe attirato nelle ultime ore l'interesse di un paio di club inglesi, pronti a valutare la possibilità di riportarlo in Premier League.

Alla finestra, però, resterebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso potrebbe infatti avere bisogno di un nuovo centrocampista qualora Manu Koné dovesse accettare una proposta dalla Premier League. In questo scenario, Koopmeiners rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per caratteristiche e conoscenza del campionato italiano.

La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe svendere il giocatore. Il classe 1998 potrebbe partire per una cifra vicina ai 33 milioni di euro, considerata la soglia minima necessaria per evitare che l'eventuale cessione produca una minusvalenza.

Una valutazione che potrebbe comunque attirare l'interesse dei club inglesi e alimentare anche le ambizioni della Roma.

Milan, Amorim non convince Pavlovic: torna forte Inacio

Il Milan potrebbe invece intervenire nuovamente sul reparto difensivo. Secondo le indiscrezioni, Ruben Amorim non sarebbe pienamente convinto di Strahinja Pavlovic, difensore serbo dotato di grande fisicità e aggressività ma che non avrebbe ancora conquistato la fiducia del nuovo allenatore rossonero.

Il tecnico portoghese preferirebbe puntare su un giocatore che conosce bene e che ritiene maggiormente funzionale alla propria idea di calcio. Da qui potrebbe tornare d'attualità il nome di Goncalo Inacio, centrale portoghese dello Sporting Lisbona che Amorim conosce bene e che sarebbe da tempo nella sua lista degli obiettivi.

Potrebbe così aprirsi una precisa traccia di mercato: il Milan potrebbe valutare la cessione di Pavlovic e utilizzare le risorse ricavate per provare a portare Inacio a Milano. Un'operazione che permetterebbe ad Amorim di inserire in rosa un difensore maggiormente rispondente alle sue esigenze tattiche, modificando ulteriormente il volto della retroguardia rossonera.